Sorrento-Casertana 1-1: a Damian risponde Ravasio, il tabellino I falchetti chiudono il 2023 al secondo posto: 35 punti a -7 dalla capolista Juve Stabia

Risultato di 1-1 nel derby tra il Sorrento e la Casertana. Al "Viviani" di Potenza falchetti avanti al minuto 9 con Damian per il vantaggio ospite. Nella ripresa, al 47', Ravasio ha realizzato il gol del pari. Casertana seconda in classifica con 35 punti, a -7 dalla capolista Juve Stabia. Costieri a quota 23.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Diciannovesima Giornata

Sorrento - Casertana 1-1

Marcatori: 9' Damian (C), 47' Ravasio (S)

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo; Todisco (88' Di Somma), Blondett, Fusco, Loreto (89' Colombini); Cuccurullo (76' Messori), De Francesco, Vitale (77' Martignago); La Monica, Ravasio, Badje (58' Scala). All. Maiuri. A disp. Bonavolonta, Caravaca, D'Aniello, Kone, Oliva, Vitiello.

Casertana (4-3-3): Venturi; Calapai, Celiento, Sciacca, Anastasio; Toscano, Proietti, Damian (77' Carretta); Tavernelli, Taurino (46' Casoli), Curcio (78' Montalto). All. Cangelosi. A disp. Cadili, Galletta, Marfella, Matese, Paglino, Ploskonos, Soprano, Turchetta.

Arbitro: Ubaldi

Ammoniti: Badje (S), Damian (C), Anastasio (C), Cuccurullo (S), Sciacca (C)