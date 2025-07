Casertana, fumata bianca: il nuovo allenatore è Federico Coppitelli E' reduce dall'esperienza nel massimo campionato della Croazia

La Casertana FC comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Federico Coppitelli.

Tecnico classe 1984, vanta già una carriera ricca di trofei in ambito giovanile alla guida di alcuni dei club più importanti del panorama nazionale. Coppitelli è tra i nomi più in vista della nuova generazione di allenatori che si stanno facendo strada; dal background di assoluto spessore fatto di successi conquistati sul campo e di tanti giovani talenti plasmati e lanciati definitivamente nel mondo del calcio dei ‘grandi’.

La sua carriera parte da giovanissimo con la vittoria di due scudetti con il Tor Tre Teste (Under 15 e Under 17) conquistando, poi, il salto all’Under 17 del Frosinone. Con i ciociari cattura subito l’attenzione della Roma. In giallorosso conquista prima uno scudetto Under 15, poi un altro titolo nazionale e Supercoppa con l’Under 17. Successivamente è il Torino ad affidargli la guida della Primavera portando a casa in tre stagioni Coppa Italia e Supercoppa. Dopo la parentesi all’Imolese in serie C, mister Coppitelli torna nel campionato Primavera e lascia il segno con uno storico scudetto con il Lecce. La scorsa stagione una nuova esperienza con una prima squadra. Questa volta sbarca nel massimo campionato della Croazia sedendo sulla panchina dell’Osijek per forte volontà di Josè Boto, attuale direttore del Flamengo, con un passato con Benfica, PAOK e Shakthar. Con una delle rose dalla media età più giovane riesce a conquistare vittorie contro squadre del calibro di Dinamo Zagabria e Hajduk Spalato. Con i croati prende parte anche alla Conference League.

Nei prossimi giorni sarà resa nota la data della conferenza in occasione della quale verranno presentati ufficialmente a stampa e tifosi il direttore sportivo Alessandro Degli Esposti ed il tecnico Federico Coppitelli.