Basket: Matej Radunic per la Paperdi Juvecaserta Il ds Di Donato: "È sicuramente la ciliegina su una torta già ben condita"

Matej Radunic è un nuovo giocatore della Paperdi Juvecaserta. Il centro croato occuperà lo slot comunitario del roster 2025/2026. "Matej è sicuramente la ciliegina su una torta già ben condita. - ha spiegato il direttore sportivo, Vittorio Di Donato - Devo ammettere che non è stato per nulla facile portarlo a Caserta, visto le grandi attenzioni che c’erano sul ragazzo in giro per l’Europa. Un grande merito va soprattutto al presidente Farinaro che ha avallato il tutto per regalare ai tifosi casertani un giocatore capace di spostare gli equilibri in questa categoria".

Coach Lardo: "L'ho sentito molto carico"

"Chiaramente abbiamo chiuso il reparto lunghi con un innesto molto importante perché Matej è un giocatore di assoluto livello per questo campionato: oltre ai centimetri sicuramente porta tanto talento, molta esperienza. - ha aggiunto il coach bianconero, Lino Lardo - Teniamo conto che, per essere uno straniero, conosce comunque il nostro campionato e questo è un valore aggiunto, ma ancora di più ci fa piacere che ha sposato il nostro progetto, la nostra voglia di far bene, di costruire un roster importante. L'ho sentito molto carico, molto. molto motivato. È sicuramente un acquisto di livello che alzerà ancora di più il nostro tasso tecnico".

Il comunicato

"Il centro croato di 211 cm per 110 kg Matej Radunic occuperà lo slot di comunitario della Paperdi Juvecaserta 2021 per la stagione 2025/26. Il giocatore, in uscita dalla Virtus Roma, approda a Caserta dopo un lungo girovagare in giro per il mondo tra Taiwan, Spagna, Estonia e Ucraina.

Classe 1996, inizia la carriera in patria tra le fila del KK Pula nella seconda Serie croata. Nel 2015 si trasferisce al KK Skrljevo dove vive le prime stagioni da protagonista nella massima serie della Croazia. A febbraio 2018 approda per la prima volta in Italia per aggregarsi al Borgomanero in Serie C. L'anno successivo passa a San Giobbe e successivamente alla Fortitudo Pallacanestro Roma.

Nell'estate del 2021 vola in Ucraina per vestire la maglia della MBC Mykolaiv ma l'invasione russa del febbraio 2022 costringe il giocatore ad abbandonare il Paese. Dopo l'Ucraina, Radunic vive esperienze anche in Estonia con il Keila Korgpallikool e in Spagna con il Grupo Alega Cantabria Torrelavega.

A gennaio 2024 passa alla Fabo Herons Montecatini approcciando per la prima volta la Serie B Nazionale. Con i toscani vince la Coppa Italia di categoria ma a fine stagione decide di provare una insolita esperienza accettando la proposta degli Hsinchu Lioneers di Taiwan. A dicembre 2024 fa ritorno in Italia dove veste la maglia della Virtus Roma per tutta la seconda metà della passata stagione. Nelle 30 presenze in maglia virtussina Radunic ha realizzato 12,5 punti di media raccogliendo quasi 6 rimbalzi tirando con il 58,3% (112/192) da due punti, il 39,5% (15/38) da tre e il 79,5% (105/132) ai tiri liberi.

Componente della nazionale giovanile under16 nel 2012, con la maglia croata ha partecipato agli Europei under20 del 2015. Nel suo palmares anche il titolo di miglior realizzatore della Latvian-Estonian Basketball League con il Keila Korvpallikol nella stagione 2022/23, una coppa Italia ed una finale di serie B nazionale nel 2024 con la Fabo Herons Montecatini".