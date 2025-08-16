Casertana, la Coppa Italia è amatissima: il Campobasso cala il tris I padroni di casa archiviano la qualificazione in 45’

È amarissimo l'esordio stagionale della Casertana, sconfitta 3-0 dal Campobasso e subito eliminata dalla Coppa Italia di serie C. Gli uomini di mister Federico Coppitelli pagano un approccio da incubo alla gara che consente ai padroni di casa di archiviare il passaggio del turno in appena un tempo. Al 17' è Bifulco a sbloccare la gara, trovando il gol dell'1-0. Quattro minuti dopo Gala trova il raddoppio. Al 45' arriva anche la doppietta personale per l'attaccante del Campobasso che cala il tris e chiude i conti con 45' di anticipo. Un campanello d'allarme per la Casertana che ora dovrà cercare il riscatto in campionato per iniziare la stagione con il piede giusto.