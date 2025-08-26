Riscatto Casertana, 3-1 nell'esordio contro il Team Altamura Festa al Pinto per gli uomini di Coppitelli

Tre gol e vittoria all’esordio in campionato. La Casertana parte con il piede giusto regalando una grande serata al pubblico che ha colorato lo stadio ‘Pinto’. Partenza decisa e, dopo un gol annullato a Vano, il risultato viene sbloccato da Pezzella con una deliziosa punizione. L’Altamura, però, riesce a trovare il gol subito dopo con un colpo di testa di D’Amico. I falchetti non si scompongono e si riportano avanti. Kallon illumina con un filtrante, Bentivegna si inserisce e batte a rete con freddezza. Nella ripresa la Casertana riesce a contenere il tentativo avversario di guadagnare metri dei pugliesi. Bentivegna si vede murare un tiro a botta sicura dopo una respinta del portiere su Galletta. Per i biancorossi un colpo di testa su angolo, ma nessun tiro nello specchio. Nello scadere la gara si chiude con il tris propiziato da Vano il cui tiro colpisce il palo e poi si insacca dopo aver colpito la schiena del portiere.

CASERTANA-TEAM ALTAMURA 3-1

CASERTANA: De Lucia, Kontek, Llano, Proia, Kallon (14' st Galletta), Leone (27’ st Di Tommaso), Pezzella, Bentivegna (41’ st Bacchetti), Rocchi, Vano, Liotti (42’ st Falasca). All. Coppitelli

TEAM ALTAMURA: Spina, Dipinto, Zazza, Rosafio (63' Peschetola), Crimi (85' Nazzaro), Curcio, Poli, Grande, Mbaye (18’ st Mogentale), Nicolao (40’ st Simone), D'Amico (37’ st Ganfornina). All. Mangia

ARBITRO:Silvestri di Roma 1

RETI: 21' pt Pezzella (C), 28' pt D'Amico(A), 43' pt Bentivegna (C), 45’ st aut. Spina(C)

NOTE: Ammoniti: Proia, Bentivegna, Leone, Pezzella (C), D'Amico, Poli, Dipinto(A).