Casertana: Carretta al Francavilla, rescissione per Mancini Due operazioni in uscita per i rossoblu

La Casertana FC comunica di aver ceduto a titolo temporaneo il calciatore Mirko Carretta alla Virtus Francavilla.

A Mirko va il ringraziamento per la professionalità messa al servizio dei colori rossoblù e per l’attaccamento mostrato quotidianamente, nei successi come nei momenti in cui è stato necessario stringere i denti e lottare.



La Casertana FC, inoltre, ha reso noto di aver risolto consensualmente l'accordo con il calciatore Sasha Mancini.

A Sasha va l'augurio di un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni.

