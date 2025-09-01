La Casertana FC comunica di aver ceduto a titolo temporaneo il calciatore Mirko Carretta alla Virtus Francavilla.
A Mirko va il ringraziamento per la professionalità messa al servizio dei colori rossoblù e per l’attaccamento mostrato quotidianamente, nei successi come nei momenti in cui è stato necessario stringere i denti e lottare.
La Casertana FC, inoltre, ha reso noto di aver risolto consensualmente l'accordo con il calciatore Sasha Mancini.
A Sasha va l'augurio di un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni.
Casertana: Carretta al Francavilla, rescissione per Mancini
Due operazioni in uscita per i rossoblu
Caserta.
