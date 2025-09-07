Casertana-Potenza 3-2. Altalena di emozioni: Proia mette le ali ai falchetti Secondo successo per la formazione di Coppitelli

Sono quelle notti che scacciano via i fantasmi del passato e ti danno un altro segnale forte. Quello di una Casertana che c'è ed ha voglia di continuare a far gioire la sua gente. Ancora tre gol al 'Pinto', ancora una vittoria. Quella che cancella l'amarezza di Benevento. Proia ci mette una doppia firma in quello che è un vero e proprio botta e risposta tra Casertana e Potenza. Il centrocampista la sblocca in avvio, i lucani pareggiano prima del riposo con Felippe. Si riparte e Bentivegna riporta avanti i falchi. Il Potenza risponde dopo appena due giri di lancette. Ma i falchetti la vogliono vincere. Eccome. Proia piazza la seconda zampata. E, stavolta, vale la vittoria finale. Il meglio deve ancora venire...

CASERTANA-POTENZA 3-2

CASERTANA (4-3-3): De Lucia; Llano Kontek Rocchi Liotti; Proia Pezzella Leone (6’ st Toscano); Kallon (35’ st Oukhadda) Vano Bentivegna (10’ st Casarotto, 35’ st Bacchetti sv). A disp.: Merolla, Vilardi, Falasca, Heinz, Galletta, Di Tommaso, De Liguori, Capasso. All.: Coppitelli.

POTENZA (4-3-3): Alastra; Novella (40’ st Riggio) Bachini Camigliano Adjapong; Felippe Siatounis (14’ st Maisto) Erradi (23’ st Bruschi); Mazzeo (14’ st Castorani) Anatriello (23’ st Selleri) D’Auria. A disp.: Cucchietti, Guiotto, Rocchetti, Balzano, De Marco, Bura, Gabriele. All.: De Giorgio.

ARBITRO:Di Mario di Ciampino.

RETI: 18’ pt e 12’ st Proia (C), 43’ pt Felippe (P), 3' st Bentivegna (C), 5’ st D’Auria (P).

NOTE: spettatori 1500 circa. Ammoniti: Bachini, Mazzeo, D’Auria, Pezzella, Vano.