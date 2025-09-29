Casertana, colpaccio a Crotone: Proia manda in orbita i falchetti I rossoblu sfruttano la doppia superiorità numerica per espugnare lo "Scida"

Tre punti pesanti. Che danno una spallata alla classifica e chiudono il trittico settimanale di partite con un attivo di 5 punti. Pronti via e la Casertana si lancia a rete con Bentivegna: l’esterno viene atterrato al limite dell’area dall’intervento in scivolata di Cargnelutti: rosso e Crotone in dieci. Con l’uomo in più, la Casertana è chiamata a dettare i tempi della gara: ma il Crotone è sempre pronto a ripartire. Leone e Bentivegna provano a rompere il ghiaccio. Poi è l’ex Pescara ad avere due occasioni con inserimento dalla sinistra: ma trova prima il portiere e poi un diagonale non impeccabile. Prima del riposo secondo rosso: Casarotto sguscia via e si lancia a rete, intervento disperato di Zunno: fallo ed espulsione. Inizia un inevitabile monologo dei falchetti. Al 12’ traversa piena di Vano. Ma al 19’ ci pensa il neoentrato Proia a sbloccarla. Il Crotone non molla e con orgoglio prova a raddrizzarla. Ma De Lucia c’è sempre. Due interventi importanti per lui. Nel finale la Casertana potrebbe arrotondare il risultato con Proia e Galletta, ma Merelli si supera.

CROTONE-CASERTANA 0-1

CROTONE: Merelli; Andreoni, Di Pasquale, Cargnelutti, Groppelli; Vinicius (Piovanello 74’), Sandri; Zunno (Stronati 46’), Murano (Berra 12'), Maggio (Gallo 46’); Gomez. A disp.: Martino, Sala, Leo, Stronati, Gallo, Piovanello, Marazzotti, Berra, Guerra, Calvano, Perlingieri, Cocetta, Vrenna, Bruno. All.: Longo.

CASERTANA: De Lucia; Oukhadda, Bacchetti, Rocchi, Liotti (Falasca 80’); Toscano (Vano 46’), Pezzella, Leone (Proia 56’); Kallon, Casarotto (Llano 73’), Bentivegna (Galletta 80’). A disp.: Merolla, Vilardi, Falasca, Kontek, Llano, Heinz, Proia, Galletta, Di Tommaso, Arzillo, Capasso, Vano. All.: Coppitelli.

RETE: Proia 64’