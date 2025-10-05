Casertana-Casarano 0-3, i falchetti crollano in dieci uomini al "Pinto"

Un primo tempo di occasioni sprecate, nella ripresa la sorte presenta il conto. La dura legge del calcio. Dopo appena tre minuti la Casertana ha subito l’occasione per sbloccarla: Casarotta si libera tutto solo in area, ma il tiro si alza oltre la traversa. E’ poi Kallon che da pochi passi non riesce ad impattare il pallone nel migliore dei modi vedendo sfumare un'opportunità d'oro. Ci prova anche Toscano ed ancora Casarotto. Occasioni d’oro che, però, non portano al meritato gol.
Nella ripresa l’episodio che spacca in due la gara. Entrata di Proia, l’arbitro estrae il giallo. Giallo che dopo l’FVS diventa rosso. Casertana in dieci. Pochi minuti ed i salentini sbloccano la gara con Cajazzo. Blackout dei falchetti e Casarano che trova altre due reti con Gyamfi e Malcore.
CASERTANA-CASARANO 0-3
CASERTANA: De Lucia, Proia, Kallon, Bacchetti, Pezzella (Vano 65’), Oukhadda, Bentivegna (Galletta 75’), Toscano (Leone 75’), Rocchi, Casarotto (Llano 57’), Liotti (Falasca 46’). All. Coppitelli
CASARANO: Lulic, Celiento, D’Alena (Maiello 75’), Malcore (Perez 83’), Chiricò, Millico (Ferrara 75’), Logoluso, Gega, Gyamfi (Guastamacchia 83’), Cajazzo (Cerbone 75’). All. Di Bari
MARCATORI: 61’ Cajazzo, 73’ Gyamfi, 82’ Malcore