Casertana, colpo in trasferta: Bentivenga stende il Picerno con una doppietta

La Casertana riscatta subito lo scivolone interno contro il Casarano superando in trasferta il Picerno. A decidere la sfida del "Curcio" è una doppietta di Bentivenga che, in meno di mezz'ora, liquida la pratica lucana. Pronti-via e la squadra di Coppitelli trova il vantaggio: Bentivenga impiega meno di trenta secondi per portare avanti la Casertana con una girata vincente.
Avanti di un gol, la squadra ospite gestisce senza affanni. E al 27' trova il raddoppio con Bentivenga che finalizza una splendida azione avviata dai falchetti. Il Picerno prova a reagire ma la Casertana si difende con ordine, rischiando poco o nulla.
Nella ripresa i ritmi calano e la squadra ospite riesce a gestire senza problemi il doppio vantaggio, portando a casa tre punti pesanti per il morale e per la classifica. Con 14 punti i falchetti si confermano in zona play-off, alle spalle delle big del girone C di serie C.