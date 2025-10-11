Casertana, colpo in trasferta: Bentivenga stende il Picerno con una doppietta

Al "Curcio" la squadra di Coppitelli passa 2-0

casertana colpo in trasferta bentivenga stende il picerno con una doppietta
Caserta.  

La Casertana riscatta subito lo scivolone interno contro il Casarano superando in trasferta il Picerno. A decidere la sfida del "Curcio" è una doppietta di Bentivenga che, in meno di mezz'ora, liquida la pratica lucana. Pronti-via e la squadra di Coppitelli trova il vantaggio: Bentivenga impiega meno di trenta secondi per portare avanti la Casertana con una girata vincente. 

Avanti di un gol, la squadra ospite gestisce senza affanni. E al 27' trova il raddoppio con Bentivenga che finalizza una splendida azione avviata dai falchetti. Il Picerno prova a reagire ma la Casertana si difende con ordine, rischiando poco o nulla. 

Nella ripresa i ritmi calano e la squadra ospite riesce a gestire senza problemi il doppio vantaggio, portando a casa tre punti pesanti per il morale e per la classifica. Con 14 punti i falchetti si confermano in zona play-off, alle spalle delle big del girone C di serie C.

 

 

 

 

Ultime Notizie