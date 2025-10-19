Casertana, undici metri di felicità: Bentivenga stende il Siracusa

Decide un rigore, ora testa al derby di Salerno

Caserta.  

Quando le vinci così, non puoi che portare a casa un segnale positivo oltre ai tre punti. Sporca, difficile, sofferta e decisa nel momento in cui si è riusciti a spingere sull’acceleratore. Di fronte la Casertana si è trovato un Siracusa tosto e alla disperata ricerca di punti. Primo tempo con i siciliani propositivi ed aggressivi, nella ripresa i falchetti attuano le giuste contromisure e riescono a rendersi pericolosi. Bentivegna e Casarotto sono sempre pronti a ripartire e a far male. Il rigore sembra nell’aria. L’FVS toglie, ma poi l’FVS dà. Prima viene concesso a Bentivegna, ma poi annullato. Ma alla mezz’ora non si sfugge: è penalty. E Bentivenga lo realizza da grande calciatore. Forte, nell’angolo alto. 1-0. Ed è sufficiente per portare a casa un’altra vittoria. E domenica c'è il derby di Salerno.

CASERTANA-SIRACUSA 1-0

CASERTANA: De Lucia; Heinz, Kontek (46’ Llano), Rocchi; Oukhadda, Toscano (69’ Leone), Pezzella, Liotti (85′ Di Tommaso); Kallon (46’ Casarotto), Vano, Bentivegna (88′ Falasca). Allenatore: Coppitelli.

SIRACUSA: Farroni; Puzone, Bonacchi (62′ Sapola), Pacciardi, Cancellieri; Candiano (85′ Gudelevicius), Frisenna (77′ Contini), Limonelli; Guadagni (62′ Parigini), Molina, Valente (85′ Capanni). Allenatore: Turati.

Arbitro: Sacchi di Macerata.

RETE: 76’ rig. Bentivegna

