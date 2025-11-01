Cuore Casertana, fermato sul pari il Catania Liotti fa esplodere il Pinto in pieno recupero

All’ultimo respiro, oltre i sette minuti di recupero. Il rigore di Liotti fa esplodere il ‘Pinto’ consentendo alla Casertana di fermare sul 2-2 la corazzata Catania. Primo tempo con gli etnei che partono forte e che trovano il vantaggio con un gran tiro di Di Tacchio: un bolide a pelo d’erba che va ad insaccarsi. Ma la Casertana non si scompone e costruisce mattone dopo mattone la sua prestazione. La zampata del solito Proia chiude la prima frazione in parità. Nella ripresa i falchetti crescono a vista d’occhio ed iniziano a creare pericoli. Ma il paradosso vuole che, proprio nel migliore momento casertano, arrivi il nuovo vantaggio ospite con Donnarumma. Ma questa volta la Casertana non vuole assolutamente farsi sfuggire quel risultato positivo che merita. Heinz va vicinissimo al pari, poi all’ultimo minuto di recupero arriva il rigore. Sul dischetto si presenta Liotti e non sbaglia.

CASERTANA-CATANIA 2-2

CASERTANA (3-5-2):De Lucia; Heinz, Bacchetti (VC) (61′ Kontek), Rocchi; Oukhadda, Leone (58′ Pezzella), Toscano (79′ Kallon), Proia (C) (78′ Llano), Liotti; Vano, Bentivegna (60′ Casarotto). A disp. di Coppitelli: Merolla, Vilardi, Falasca, Giugno, Arzillo, Di Tommaso, Galletta.

CATANIA (3-4-2-1):Dini; Pieraccini (72′ Ierardi), Di Gennaro (VC), Celli; Casasola, Quaini (45′ Corbari), Di Tacchio (C), Donnarumma; Lunetta (45′ D’Ausilio), Cicerelli (66′ Rolfini); Forte (63′ Caturano). A disp. di Toscano: Bethers, Coco, Allegretto, Stoppa, Jimenez.

ARBITRO: Edoardo Gianquinto (Parma)

MARCATORI: 27′ Di Tacchio, 34′ Proia, 74′ Donnarumma, 90’+8 Liotti (rig.)