Monopoli-Casertana 1-1, Casarotto-gol: pari di continuità per i falchetti

Al Veneziani Monopoli–Casertana finisce 1-1. Longo porta avanti i biancoverdi al 6’ su rigore, poi al 68’ Casarotto pareggia per la Casertana. Gara difficile tra pioggia e campo pesante, biancoverdi vicini al colpaccio nel finale ma senza successo. Prossimo turno il match di domenica alle 12.30 a Benevento.
Monopoli – Casertana 1-1
Reti: 6′ rig. Longo(M); 23’st Casarotto
Monopoli (3-5-2): Piana; Viteritti, Miceli, Piccinini; Valenti, Calcagni, Battocchio, Scipioni(39’st Bordo), Imputato; Longo(48’st Yeboah), Fall(25’st Tirelli).
A disp.: Albertazzi, Cucinotta; Bizzotto, Volpe, Cascella, Oyewale, Rossi, Ronco. All.: Colombo.
Casertana (4-3-1-2): De Lucia; Kontek(1’st Casarotto), Bacchetti, Rocchi, Oukhadda; Liotti, Toscano(16’st Pezzella), Leone(32’st Lllano); Proia; Vano, Kallon(16’st Bentivenga).
A disp: Merolla, Vilardi; Falasca, Galletta, Di Tommaso, Arzillo. All.: Coppitelli.
Arbitro: Francesco Aloise Voghera
Assistenti: Andrea Mastrosimone Rimini, Angelo Mazza Reggio Calabria
Quarto: Domenico Mirabella Napoli
FVS: Davide Fedele Lecce
Ammoniti: Miceli(M); Coppitelli, Toscano, Bacchetti, Oukhadda(C).
Espulsi: -.
Recupero: 5′ pt, 6′ st
Angoli: 5 (Mon), 3 (Cas)
Tiri / Tiri in porta: 4/5 (Mon), 5/6 (Cas)
Note: Spettatori 1954 di cui 1525 abbonati. Divise nera per il Monopoli, bianca per la Casertana