Casertana, vittoria di rimonta nel derby con la Cavese e quinto posto I falchetti volano con i gol di Llano, Pezzella e Vano che ribaltano l'iniziale vantaggio di Orlando

La Casertana si aggiudica il derby contro la Cavese e vola momentaneamente al quinto posto in classifica, alle spalle delle battistrada. Con 25 punti in classifica i falchetti di Coppitelli sono in pienissima zona play-off. Al "Pinto", però, non è stato per nulla facile battere una Cavese che era reduce da sei risultati utili consecutivi (tre vittorie e tre pareggi). L'avvio, infatti, è tutto in salita: Orlando illude con il gol dal dischetto che manda in vantaggio i blufoncè all’intervallo. Poi la rimonta della Casertana con Llano, Pezzella e Vano che fanno esplodere il "Pinto", allungando il momento magico degli uomini di Coppitelli, al secondo derby di fila vinto e al quarto risultato utile consecutivo (due vittorie e due pareggi). Cavese che resta ferma a quota 17 punti fuori dalla zona rossa in attesa dei risultati di giornata.