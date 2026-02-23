Casertana, Coppitelli può finalmente sorridere: ecco perché Il tecnico recupera diversi calciatori in vista del match con il Siracusa

La Casertana intravede segnali di ripresa. L’emergenza legata a infortuni e squalifiche sta infatti per attenuarsi e il successo ottenuto sabato contro il Picerno ha rilanciato le ambizioni dei falchetti in classifica. Il prossimo impegno sarà la trasferta di domenica contro il Siracusa, gara nella quale il tecnico Coppitelli potrà finalmente contare su una difesa composta da tre specialisti di ruolo. L’ultima volta era accaduto contro il Trapani, partita segnata dagli infortuni di Bacchetti e Heinz, che si erano aggiunti a quello di Rocchi; nella gara successiva contro il Crotone si era poi fermato anche Liotti. Ora lo scenario sta cambiando. Bacchetti è già tornato tra i convocati contro il Picerno, mentre Viscardi e Martino hanno terminato i rispettivi turni di squalifica. Anche il reparto offensivo si prepara a ritrovare Karlo Butic, assente dalla sfida di Cosenza ma già vicino al rientro nello scorso weekend. Dopo oltre un mese di difficoltà, l’organico torna quindi quasi al completo e si riaccendono le prospettive di risalita. Nonostante le numerose assenze, la Casertana ha dimostrato compattezza e competitività, lasciando intravedere le condizioni per essere protagonista nel rush finale della stagione.