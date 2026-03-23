Casertana, Kallon sicuro: "Ho sempre creduto in questa squadra" Le parole del calciatore rossoblù dopo la vittoria con l'Atalanta under 23

E' un momento positivo per Kallon, autore del gol che ha permesso alla Casertana di vincere in casa dell'Atalanta under 23. Il calciatore rossoblù ha parlato così del momento dei falchetti, a partire dall'esultanza con i tifosi: "Mi sentivo in debito con loro dopo le tre giornate di squalifica, sebbene frutto di una decisione che ritengo non giusta. Sono corso da loro anche perchè era giusto tributare il giusto saluto visto che hanno fatto tanti chilometri per esserci. Lavoro sempre al massimo, sapendo che bisogna avere sempre pazienza e che le cose belle arrivano al momento giusto. Vittorie in gare complicate come queste servono, perchè non dimentichiamo che in passato è capitato di sfoderare buone prestazioni ma di perdere. Il calcio è così. Oggi abbiamo sofferto, ma siamo stati bravi tutti a portare a casa la vittoria. Credo in questa squadra, sono convinto che possiamo fare qualcosa di importante. Per questo motivo ho scelto di legarmi anche quest'anno alla Casertana e di restare anche quando a gennaio si era prospettava la possibilità di andare altrove".

foto casertana