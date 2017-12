Casertana, chiusura di anno col botto I falchetti vincono sul campo del Catania

Una grandissima vittoria. Una prova perfetta che permette alla Casertana di sbancare il Massimino di Catania. Due gol in rapida successione, poi la capacità di giocarsi la partita a viso aperto anche quando Fornito aveva rifatto sotto il Catania con ancora un’infinità di minuti davanti. La Casertana vince e concede il bis dopo l’acuto interno con il Catanzaro e, soprattutto, dopo i tre punti conquistati anche nel match di andata.

Il Catania parte forte. Intensità e aggressività caratterizzano i primi minuti dei siciliana, ma la Casertana tiene botta e viene fuori. Fornito ci prova dalla distanza, ma la sua mira è da dimenticare. Al primo tentativo i falchetti si portano in vantaggio. Grande controllo e tiro di Padovan dal limite che si va ad infilare nell’angolino basso alla sinistra di Pisseri. Imprendibile! L’attaccante è scatenato e al 13’ firma la doppietta. L’ex Crotone sfugge alla difesa catanese e infila Pisseri in diagonale. Ma il Catania rientra subito in partita. Al 18’ Fornito approfitta di un buco difensivo per battere Cardelli da pochi passi. La gara si infiamma. Le due squadre si affrontano a viso aperto. Tanto agonismo e ritmi che calano gradualmente, ma sempre con improvvisi lampi da ambo le parti.

La ripresa si apre con i falchetti che trovano due spunti. E’ prima Turchetta a cercare Padovan e la difesa rossazzurra chiude con affanno. Poi è Carriero a lanciare ancora Padovan: il centravanti cerca il tiro sul primo palo, ma la sfera termina fuori di poco. Dall’altra parte è Bucolo a provarci dal limite con la palla che termina di poco alta, complice una deviazione. Il Catania aumenta la pressione. Cardelli vola a dire di no a Mazzarani che pennella una deliziosa punizione. Poi il portiere blocca anche il tentativo di Bucolo dal limite. Il Catania spinge, la Casertana lotta e parte in velocità. Come al 20’ quando Turchetta va via sulla sinistra e crossa sul primo palo. Padovan taglia e trova la deviazione, ma anche il muro della difesa di casa. Al 28’ grandissima parata di Cardelli che ci mette la manona sullo stacco di testa di Ripa. Il Catania tenta il tutto e per tutto. Al 37’ il neo entrato Lodi pesca Ripa; l’attaccante ex Juve Stabia calcia al volo e la sfera termina fuori. La Casertana risponde con un diagonale di Marotta da posizione molto defilata. Eppure il pallone supera il portiere e termina fuori di pochissimo.

CATANIA-CASERTANA 1-2

CATANIA: Pisseri, Aya, Tedeschi, Marchese, Esposito (12’ Caccetta), Mazzarani (33’ st Lodi), Bucolo (12’ st Di Grazia), Fornito, Semenzato, Curiale, Ripa. A disp.: Martinez, Berti, Lovric, Djordjevic, Manneh, Papaserio, Condorelli, Correia, Napolitano. All. Lucarelli

CASERTANA: Cardelli, Rainone, Polak, Lorenzini, Finizio, De Rose, Rajcic, D’Anna, Carriero (33’ st De Marco), Turchetta (29’ st Marotta), Padovan (43’ st Tripicchio). A disp. Avella, Gragnaniello, Forte, Santoro, Colli, Minale. All. D’Angelo

ARBITRO: Camplone di Pescara

RETI: 8’ pt e 13’ pt Padovan (CE), 18’ pt Fornito (CT).

Redazione