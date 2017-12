La rivincita di Padovan: "Tre punti importanti" Mister D'Angelo: "Da tempo la Casertana sta giocando bene"

Due gol che valgono oro colato. Una doppietta che permette alla Casertana di continuare la sua risalita dagli inferi e a Padovan di ritrovare il sorriso dopo un momento non facile: “Contento soprattutto perché abbiamo portato a casa i tre punti – commenta Stefano Padovan –Chiaramente il gol mi fa felice, ma era fondamentale tornare a casa con punti importanti. Abbiamo fatto molte partite buone senza riuscire a conquistare quei punti che meritavamo. Spesso ci è girata un po’ male in alcune occasioni, adesso stiamo raccogliendo quanto seminato”.

Ha sempre sottolineato come la qualità delle prestazioni della sua squadra fosse cresciuta, trovando continuità anche se in assenza di risultato. Mister Luca D’Angelo ribadisce il suo pensiero anche dopo la grande vittoria di Catania: “La Casertana sta giocando bene da parecchio tempo e adesso stiamo raccogliendo i risultati. Siamo venuti qui su un campo molto difficile ed alla fine abbiamo meritato la vittoria. Una volta passati sotto 2-0 loro hanno cambiato modulo ed è ovvio che la coperta è corta. Era preventivabile che se avessimo tenuto botta avremmo potuto creare altri problemi. Non a caso avremmo anche potuto triplicare. Padovan? Da parte del sottoscritto e della società è stato sostenuto anche nei momenti più difficili. E’ sicuramente un giocatore di qualità che stava attraversando un momento difficile. Ma era impossibile che avesse dimenticato come si butta dentro la palla. Ed oggi l’ha dimostrato”.

