Piattaforme di trading: le migliori con cui investire nel 2021

Il trading online è un metodo utilizzato per operare sui mercati finanziari che sta coinvolgendo un numero sempre più ampio di persone. La possibilità di svolgere un’attività di compravendita sulle borse di tutto il mondo, di operare con le criptovalute e con le materie prime direttamente con una piattaforma web autorizzata, ha convinto molte persone a scegliere questa strada come sistema di investimento.

Sicuramente, operare in borsa con il trading online offre una serie di vantaggi, tra cui la possibilità di lavorare in autonomia, ovunque vi sia una connessione web, senza dover ricorrere alle società di intermediazione. Molti sono allettati dal guadagno e pensano che con il trading online sia possibile ricavare un reddito considerevole: in realtà non è proprio così, per raggiungere un profitto interessante occorre esperienza e tempo, e comunque è da considerare che si tratta di un’attività di investimento ad alto rischio.

Tuttavia, con un po’ di pratica e scegliendo le piattaforme broker migliori, è possibile, se non proprio trasformare il trading in un lavoro a tempo pieno, come pochi hanno fatto, almeno a ricavare qualche soddisfazione.

Come abbiamo detto, la scelta della piattaforma per operare con il trading online è di estrema importanza: prima di iniziare, può essere utile consultare la classifica migliori piattaforme di trading presente sul portale Diventaretrader.com, e orientarsi verso quelle che appaiono più semplici, intuitive e adatte al proprio livello di competenze tecniche e operative.

Ma che cosa è di preciso il trading online?

Il trading online è la compravendita sui mercati finanziari effettuata esclusivamente tramite web, avvalendosi dei broker, ovvero delle apposite piattaforme. Su queste piattaforme si può accedere ai mercati finanziari, operare con gli scambi di valute e le criptovalute e con le materie prime, e investire sulle borse di tutto il mondo, in qualsiasi momento e ovunque sia disponibile una connessione web.

Generalmente chi decide di dedicarsi a questo tipo di investimenti cerca di ottenere un guadagno: le continue variazioni dei prezzi di azioni e altri prodotti finanziari spesso permettono di ottenere un discreto utile, prestando sempre la massima attenzione nelle scelte e seguendo le tendenze e le analisi degli esperti.

Per iniziare a fare trading online, è sufficiente uno strumento digitale, un notebook, un tablet, anche uno smartphone, una connessione sufficientemente stabile e una piattaforma di broker autorizzata, riconosciuta dalla Consob, affidabile e sicura.

Quali sono le piattaforme di trading online più affidabili

Nella scelta di una piattaforma di broker, si raccomanda di scegliere un prodotto noto e consolidato, e di verificare che sia autorizzato dagli enti di riferimento. Una delle piattaforme di trading online più note è senza dubbio eToro: si tratta di un broker storico e presente online da diversi anni, considerato tra i più sicuri e ideale anche per i meno esperti.

Riguardo al livello di esperienza, per i principianti è importante che la piattaforma scelta sia semplice e intuitiva, che offra parecchie risorse di formazione e apprendimento, materiale informativo, dispense, articoli di approfondimento, video lezioni e webinar, e che preveda la presenza di un conto demo, ovvero di un capitale virtuale da utilizzare almeno i primi tempi, per imparare a muoversi in questo mondo. Il conto demo è molto utile anche per i trader più esperti che abbiano intenzione di testare una nuova strategia, senza rischiare di compromettere il proprio capitale.

Un’altra particolarità, caratteristica della piattaforma eToro e molto utile ai neofiti, è la possibilità di copiare le operazioni dei broker più noti ed esperti, imparando le tecniche e le strategie. Certo, nessuno è infallibile, ma è bene considerare che i trader più esperti hanno sempre qualcosa da insegnare.