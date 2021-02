Satispay, il nuovo metodo di pagamento con cashback e non solo Gli ideatori hanno pensato a questa alternativa per i pagamenti digitali

Pagare in contanti è comodo e per tantissime persone si tratta ancora del metodo di pagamento principe, soprattutto per gli acquisti con importi minimi effettuati nella quotidianità. Se le carte di debito rappresentano uno strumento versatile per chi non ha un conto in banca e vuole gestire i propri soldi in base alle spese specifiche da affrontare volta per volta, per gli acquisti online Paypal e le carte di credito fanno ancora la voce grossa. Ma tornando ai micropagamenti, nessuno strumento è stato in grado di crescere in maniera esponenziale e così in breve tempo come Satispay. Gli ideatori hanno pensato a questa alternativa per i pagamenti digitali, partendo dalle resistenze dei commercianti davanti a pagamenti effettuati con le carte di pagamento per importi di piccola entità. Semplicità di utilizzo e convenienza, grazie anche alla possibilità di cashback, questi sono i punti di forza di Satispay.

Per chi ancora non ne avesse sentito parlare, si tratta di un’app scaricabile sul proprio smartphone che permette all’utente di effettuare transazioni senza l’uso di una carta. Per farlo basterà inserire il proprio iban o il numero di cellulare.

Prima di passare in rassegna tutte le funzioni di questo sistema di pagamento che, tra l’altro, nasce da una start up tutta italiana, andando sulla pagina di Carteconti avrete la possibilità di usufruire di uno sconto per l’apertura di un conto Satispay.

Creazione di un conto

Per essere in grado di accedere ai servizi offerti da Satispay bisognerà come prima cosa installare l’applicazione sul proprio smartphone. La compatibilità è quasi totale, ad esclusione delle versioni di android troppo datate.

Per procedere all’iscrizione basteranno pochi dati, mentre per l’attivazione dell’account sarà necessario inserire il proprio iban.

A questo punto si dovrà decidere un budget massimo settimanale da usare per le proprie transazioni, con un massimale di 200 euro. Le somme non spese vengono automaticamente ritrasferite sul proprio conto.

Cosa si può fare con Satispay?

Pagamenti

Tramite il conto Satispay è possibile pagare in più di 40mila esercizi commerciali convenzionati in tutta la penisola, e il numero è in continuo aumento. La procedura di pagamento è totalmente sicura perché non è previsto l’utilizzo di dati sensibili, e dopo aver concluso la transazione, l’app si chiude automaticamente rendendo impossibile l’accesso a terzi.

I pagamenti possono riguardare sia transazioni online che in negozi fisici. Il trasferimento avverrà direttamente tra account Satispay e l’esercente dovrà soltanto accettare la richiesta di pagamento.

È inoltre possibile utilizzare la piattaforma PagoPa per il pagamento di bollettini, multe e tasse, ma anche per facilitare le operazioni di ricarica del proprio credito telefonico.

Invio di denaro

Questa funzione non è una novità vera e propria e chi ha un conto Paypal sa bene che anche su questa piattaforma è presente l’opzione dell’invio di denaro a un altro utente. Con Satispay l’operazione risulta ancora più semplice se il destinatario della somma è presente all’interno della propria rubrica sul cellulare. Esiste inoltre la possibilità dell’invio di denaro sotto forma di regalo.

Cashback

Quella del cashback è una possibilità molto interessante che permette di rendere le transazioni ancora più convenienti e di creare una certa fidelizzazione a vantaggio dei commercianti. La possibilità di ricevere un rimborso su una percentuale della somma spesa viene segnalata accanto a ciascun commerciante. Non esiste una regola o percentuali stabilite, sarà l’esercente stesso a decidere in base allo schema che ritiene più conveniente per invogliare il cliente a scegliere i suoi servizi. Alcuni offrono la possibilità di cashback una tantum in seguito al primo acquisto, altri invece premiano la fedeltà del cliente aumentando le percentuali per gli acquisti futuri.

Quanto costa usare Satispay?

Esistono due tipi di account: quello per privati e quello business per i negozianti.

L’iscrizione e l’attivazione sono completamente gratuite, così come le operazioni di ricarica e l’invio e la ricezione di denaro. Sono previste invece delle commissioni per gli acquisti sia online che presso i negozi fisici. Per i primi si paga lo 0,5% per somme sotto i 10 euro, mentre per quelle superiori di pagherà anche un extra di 20 centesimi. Per i negozi tradizionali non si paga nulla sino ai 10€, mentre per importi maggiori verranno caricati 20 centesimi di commissione.