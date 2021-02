VPN gratis: info utili Solitamente ha un costo basso, ma esistono servizi che permettono di fruirne anche gratis

Probabilmente avrai sentito parlare almeno una volta nella vita delle reti VPN. Ma sai di preciso di cosa si tratti? Se la risposta è no, allora ti risulterà sicuramente utile leggere quest’articolo. Il motivo per cui questo tipo di connessione si è diffusa in maniera così rilevante è che una rete VPN ha lo scopo di proteggerci quando navighiamo in rete, oscurando, per così dire, tutti quei dati sensibili che potrebbero essere colti da malviventi, in particolare criminali informatici. Questo servizio è generalmente a pagamento, ma esistono anche delle VPN gratis. Vediamo come funzionano di preciso e di cosa stiamo parlando.

Funzionamento di una rete VPN

Per prima cosa, cerchiamo di capire da cosa derivi quest’acronimo, formato da tre lettere. Non si tratta altro che di tre parole, ovvero: Virtual Private Network. Sta ad indicare non altro che una rete privata virtuale che riesce a garantire la massima sicurezza e quindi la privacy e durante la navigazione in internet.

Questa tecnologia utilizza un canale preferenziale dedicato che consente di appoggiarsi ad una infrastruttura pubblica. Essenzialmente, la rete VPN riesce a criptare il traffico internet, in entrata e in uscita, e questo permette di nascondere la nostra identità mentre navighiamo in rete. Come qualcuno di voi già saprà, quando navighiamo online lasciamo traccia di tutta una serie di azioni e informazioni.

Grazie alla rete VPN, tutte le informazioni che vengono diffuse mentre navighiamo dal nostro indirizzo IP, passando per il traffico dati, le info personali e i siti web che stiamo visitando, rimangono anonime e protette, quindi non visibili a potenziali criminali informatici.

Di base, la VPN funge da filtro e riesce a far connettere ad un server apposito la connessione che utilizziamo. Potremmo paragonarla, in qualche modo, ad una rete locale privata LAN, soltanto che si parla in ambiti molto più ampi: basti pensare che le VPN sono utilizzate da Paesi interi.

VPN gratis: è possibile?

In linea di massima, una connessione VPN è particolarmente apprezzata sia da privati che da amministrazioni pubbliche perché è una tecnologia economica ed efficiente. Questa è sfruttabile anche a distanza, dalle aziende e dai dipendenti e permette di aggirare il geoblocking, ovvero le restrizioni geografiche, consentendo l’accesso ad internet da qualsiasi parte del mondo, a prescindere dal Paese d’appartenenza.

Come detto, solitamente ha un costo basso, ma esistono servizi che permettono di fruirne anche gratis. Di solito si parla, però, di offerte temporanee, utilizzate dalle aziende per promuovere il loro servizio e cercare di incentivarne l’utilizzo. Non c’è nulla di strano o potenziali “trucchetti” da evitare.

Il rischio principale, più che altro, è che l’azienda stessa, che dovrebbe proteggere i vostri dati, in realtà li raccolga. Difatti, quando si utilizza un server VPN, si trasferiscono i dati personali e tutta la nostra operatività su internet ad una determinata azienda. Proprio per questo motivo, quando leggiamo di super offerte o VPN gratis, dobbiamo accertarci che si tratti di un’attività seria e affidabile. L’azienda dev’essere affermata e consolidata, non affidiamoci a brand poco conosciuti.