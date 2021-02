Covid-19, Walter Ricciardi: "Chiederò il lockdown totale" Il ministro Speranza: "Chiusi impianti sciistici"

Nella giornata di ieri Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, si è espresso sulla situazione Covid del Paese: "Tutte le varianti del virus SarsCov2 sono temibili e ci preoccupano. In particolare quella inglese risulterebbe essere anche lievemente più letale e sta facendo oltre mille morti al giorno in Gran Bretagna. Chiederò al ministro Speranza un lockdown totale".

E' stato firmato dal ministro della Salute, Roberto Speranza, un nuovo provvedimento che vieta lo svolgimento delle attività sciistiche fino al 5 marzo, data di scadenza del Dpcm del 14 gennaio. In una nota il ministro ha così spiegato la decisione: "Il Governo si impegna a compensare al più presto gli operatori del settore con adeguati ristori".

Intanto attaccano i ministri Giancarlo Giorgetti e Massimo Garavaglia: "La montagna, finora dimenticata, merita rispetto e attenzione: che risposte si danno e in che tempi al documento predisposto dalle regioni? Non è solo questione di cifre: non è detto nemmeno che bastino i 4,5 miliardi richiesti quando la stagione non era ancora compromessa, probabilmente ne serviranno di più, a maggior ragione se ci sono altri stop. Gli indennizzi per la montagna devono avere la priorità assoluta, quando si reca un danno, il danno va indennizzato, già subito nel prossimo decreto".

Il Coordinatore della Commissione speciale Turismo ed Industria alberghiera, Daniele D'Amario, ha così commentato alla fine della Conferenza delle Regioni: "Per l'economia delle Regioni è una mazzata all'ultimo secondo perché dopo due rinvii arriva un altro stop. Le Regioni in zona gialla si erano organizzate per attuare un protocollo di sicurezza e ingaggiare personale adeguato, ma si rispegne una macchina che si era messa in moto nel rispetto delle regole".