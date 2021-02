L'affascinante mostra su Napoleone ai mercati di Traiano La campagna #IoViaggioItaliano, promossa con Jimmy Ghione

Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e docente di turismo sostenibile alle università di Milano-Bicocca, Roma Tor Vergata e Napoli Federico II incontra l’amministratore unico di Zetema, Remo Tagliacozzo, presso i Mercati di Traiano, acquista la Mic card e avvia l’edizione 2021 della campagna #IoViaggioItaliano, promossa con Jimmy Ghione e con tante personalità italiane e straniere.

“Milioni di romani e di italiani possono rappresentare la ripartenza di un turismo interno e di prossimità, a partire dalla grande ricchezza di musei e beni culturali delle nostre città.

Ecco perché ho voluto dare un esempio acquistando la Mic card per il 2021. Gli oltre 4 milioni di residenti in provincia di Roma, i tanti domiciliati e gli studenti possono dare un primo forte slancio a questi 18 musei civici e anche ai tanti eventi che devono far ripartire queste attività culturali.

La bella mostra su Napoleone è un esempio di questa voglia di arricchire l’offerta ma occorre incoraggiare tutti a partecipare”.