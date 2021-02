Arredare giardino ed esterni, consigli economici Vediamo come arredarli in vista della bella stagione

Finalmente si intravede, anche se ancora ci vorrà un pochino, l’arrivo della bella stagione. Passato febbraio, marzo porterà con sé il profumo della primavera e come accade in questo periodo dell’anno, dopo un inverno cupo come quello appena trascorso, il desiderio di aria aperta e libertà è quanto mai forte. Giardino ed esterni della casa, come patio o balconi, si trasformano nei salotti all’aperto, vediamo allora come arredarli in vista della bella stagione.

Giardino ed esterni, da dove si comincia

Sicuramente bisogna incominciare dalla manutenzione. Chi ha un giardino, infatti, dovrà sistemare prima di tutto il manto erboso e le piante, in modo da rendere tutto più ordinato. Via erbacce, piante secche, si risistemano le siepi.

Occorre fare della manutenzione anche alla piscina, a meno che non la si voglia sostituire, oppure acquistarne una nuova nel caso non la si possieda. In questo caso si può dare uno sguardo su habitium.it dove si possono trovare non solo numerosi complementi d’arredo per il giardino, ma anche piscine smontabili e diversi accessori per la loro manutenzione.

L’arredo per il giardino o per lo spazio esterno

Se si tratta di arredare il giardino, sicuramente, si può avere molta più scelta, dato che non si dovrebbero avere grandi problemi di spazio. In ogni caso, che sia un giardino o che sia un balcone o un patio, quello che non può mancare è l’ombra. Anche se il sole della primavera non è così caldo, uno spazio ombreggiato sarà il luogo ideale per una fresca merenda o un aperitivo.

Se hai molto spazio ti consigliamo l’ombrellone quadrato A2 Resol, lo trovi facilmente nella pagina dedicata alle tende da sole su habitium.it. Si tratta di un ombrellone di grandi dimensioni che farà davvero tantissima ombra, facile da montare e sicuro, perché può essere fissato a terra.

In caso di uno spazio più piccolo, come quello di una terrazza, potrai optare per un ombrellone rotondo Outsunny, che farà ugualmente moltissima ombra ma con meno ingombro.

Per arredare con classe, invece, puoi decidere la tipologia di sedie a seconda dello stile del giardino, oppure puoi fare un ragionamento a seconda del comfort. Per un angolo davvero elegante puoi scegliere, per esempio, una poltrona grigio Orient Reso, o una beige Jack Resol, poltrone dal design elegante, in rattan sintetico, quindi che rispettano l’ambiente e di grande comfort.

Prova a immaginarti nel piacevole relax del tuo angolo verde, nel tuo giardino o nel tuo chalet o attico. Senti il profumo della primavera e il piacevole tepore dei raggi del sole? Pensa che potrai goderti questa meravigliosa sensazione tutte le volte che vorrai.

Per un angolo più casual, invece, ti consigliamo delle poltrone di polietilene, resistenti e facilissime da pulire, basterà soltanto sciacquarle con una sistola, quindi se sei una persona pratica con queste non puoi sbagliare. Hanno un design moderno, ma che si coniuga perfettamente a qualsiasi stile, basta un bel cuscino e il gioco è fatto.

Spazi esterni per ristoranti e bar

E se invece lo spazio che devi arredare è quello di un bar, ristorante o pizzeria, ti consigliamo delle originali poltrone Resol monoblocco coloratissime e frizzanti, dal design accattivante. Sono impilabili e resistenti, quindi ci vorrà davvero poco a rimettere tutto in ordine alla fine dalla giornata lavorativa.

Per un lounge bar o comunque un ambiente raffinato, magari in riva al mare, ti suggeriamo le poltrone esterni CLUB, sono disponibili su Habitium nella colorazione sabbia, bianco ghiaccio, cioccolato e verde. Quelle bianco ghiaccio sono raffinate e trendy, ma quelle colorate sono very cool!

Inoltre potrai approfittare di prezzi contenuti in rapporto alla qualità, in modo da poter riavviare la tua attività che, sicuramente, in tutti questi mesi di pandemia, ha sofferto delle chiusure.

Su Habitium trovi davvero tutto quello che vuoi per le tue giornate all’aperto, non ti resta che dare uno sguardo e ordinare tutto quello che ti occorre. La primavera è alle porte, cosa aspetti?