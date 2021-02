Zaia: "Due ipotesi di contratto per 27 milioni dosi Pfizer" Il governatore parla del tema vaccini: "Per me è un dovere preservare la salute dei veneti"

"In questo momento il mio dirigente mi dice che abbiamo 2 situazioni per le quali è gia' stata presentata una bozza di accordo per 12 milioni di dosi per una realtà e 15 milioni per l'altra, in totale 27 milioni di dosi e il vaccino in questione è Pfizer". Lo afferma il presidente della Regione Veneto Luca Zaia a Radio 24. "Io ho l'obbligo di verificare se mi arriva un'offerta scritta perché nessuno mi deve contestare fra un anno che c'erano i vaccini. Mi devo occupare della salute dei veneti, ho l'obbligo di fare la verifica. Io ho un impegno anche di natura etica e trovo scontato che un presidente se ne occupi, per me è un dovere preservare la salute dei veneti - continua a Radio 24 -. Quando sono andato a comprare i respiratori, se non li avessi comprati e atteso quelli ufficiali, i miei cittadini sarebbero morti". (ITALPRESS).