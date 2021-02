Criptovalute: nuovi record per Bitcoin, Ethereum e Cardano Un andamento al rialzo che ha contribuito a trascinare l'intero settore delle Criptovalute

Continua il trendup del Bitcoin, che, dopo una pausa di congestione, seguita ai massimi di gennaio, è ripartito a rialzo bruciando i top precedenti. Un andamento che, nelle ultime settimane, ha contribuito a trascinare l'intero settore delle Criptovalute, facendo registrare interessanti performance anche al Cardano e all'Ethereum. Queste due criptomonete, infatti, si sono spinte verso nuovi massimi relativi, anche se ancora non sono riuscite a superare quelli battuti nel 2018.

Di fronte a un tale scenario, sono diversi gli investitori che, dopo anni di diffidenza, si sono interessati al mercato delle Criptovalute. Se fino a qualche mese fa, questi asset erano infatti spesso considerati come una bolla pronta a scoppiare, gli attuali andamenti hanno fatto sì che venissero associati a una vera e propria risorsa di investimento, al pari di altri asset finanziari.

Trading sulle criptovalute

Anche se oggi la maggior parte dei trader punta soprattutto sul Bitcoin, sono in molti a indirizzare le loro attenzioni su Cardano ed Ethereum; inoltre, per sfruttare tutte le potenzialità di questa fase, la maggior parte degli investitori si concentra soprattutto sul trading con CFD: un'operatività di tipo intraday, che permette di approfittare sia dei movimenti al rialzo sia dei movimenti al ribasso.

Naturalmente, per ottenere il meglio dall'esperienza di trading, è importante adoperare una piattaforma di investimento che permetta di operare sulle criptovalute in modo professionale. Selezionare il tool più adatto non è semplice, ma i pareri condivisi online dai trader esperti possono fare la differenza. In aggiunta, siti di informazione finanziaria come Criptovaluta.it aiutano a selezionare le migliori piattaforme per criptovalute, analizzandone, caso per caso, tutte le specifiche e i vantaggi operativi.

Piattaforme per criptovalute

Gli esperti di Criptovaluta.it consigliano di preferire quelle piattaforme disponibili in modalità demo: quello delle cripotomonete è infatti un mercato particolarmente volatile, che richiede conoscenze e un forte controllo delle emozioni; per questo, in vista delle performance che gli analisti si attendono nel breve periodo, è importante imparare a operare con autocontrollo, e un conto demo, che simuli l'attività sui mercati finanziari, può aiutare un utente non in possesso delle opportune conoscenze, a operare senza correre alcun rischio.

I migliori broker di trading offrono sempre l'accesso a piattaforme demo gratuite, e in alcuni casi prevedono la ricarica del conto virtuale, qualora il saldo scenda al di sotto di un determinato importo. È per questo che, tra le migliori piattaforme di trading sulle criptovalute, gli analisti inseriscono eToro, un broker che offre ai propri trader una piattaforma demo illimitata e un'esperienza operativa tra le più complete.

Inoltre, in un momento come quello attuale, di grande fermento per le criptovalute, la possibilità data da eToro, di avvalersi del Social Trading, è un vantaggio non indifferente. Gli investitori che hanno accesso alla community possono infatti beneficiare delle idee di trading di utenti più esperti, avvalendosi di analisi e osservazioni, che possono facilitare la fase operativa.

Trading e criptovalute: le scelte operative degli esperti

Naturalmente, le piattaforme per il trading sulle criptovalute, valutate dai trader di Criptovaluta.it, sono numerose. Gli esperti, infatti, oggi puntano i riflettori anche su FP Markets, che per quanto riguarda gli asset maggiori, in particolare il Bitcoin, garantisce spread molto contenuti. Questo intermediario offre inoltre l'accesso alla piattaforma professionale Metatrader e permette di fare trading automatizzato, anche sul mercato delle cryptocurrency.

Tra gli altri broker in grado di offrire il meglio in fatto di operatività sulle criptovalute, il portale inserisce anche IQ Option e Capital.com, il primo per la possibilità di operare con un deposito minimo davvero alla portata di tutti, il secondo per la ricca offerta di materiale formativo. Spazio poi all'esperienza di Plus500, che, essendo uno dei primi broker ad aver garantito l'accesso al trading sul Bitcoin, oggi offre un'esperienza operativa senza pari.

In ogni caso, qualunque sia la scelta del trader, gli esperti di Criptovaluta.it invitano a formulare una strategia di investimento che tenga conto non solo della volatilità, ma anche della possibilità di effettuare operazioni su diversi time frame. Fondamentale imparare ad analizzare il grafico e accedere a un'opportuna formazione, per operare con abilità e ottimizzare ogni fase di trading.