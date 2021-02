Bologna si riempie di foto per festeggiare Lucio Dalla A 9 anni dalla scomparsa, la sua città lo celebra con gigantografie e canzoni in centro

Bologna si prepara a festeggiare il compleanno di Lucio Dalla, il prossimo 4 marzo, con un'iniziativa che suggella il legame indissolubile tra la citta' e l'artista.

Fondazione Lucio Dalla, insieme al Comune di Bologna, a Bologna Welcome, a Confcommercio Ascom e al Consorzio degli Esercenti di Via D'Azeglio Pedonale, permetteranno di incontrare l'artista "in giro per Bologna", protagonista di una serie di scatti del 1967 che ne restituiscono una versione inedita e sorprendente. Grandi manifesti con tre soggetti, messi a disposizione per l'iniziativa dall'Archivio Pressing Line, uniranno tutta la citta' e, grazie alla partecipazione degli esercenti che aderiranno all'iniziativa, le lunghe passeggiate di Lucio nel centro di Bologna verranno evocate da queste fotografie affisse sulle vetrine. Inoltre, le immagini verranno proiettate sul maxischermo in Galleria Cavour tra il 4 e il 7 marzo, accompagnate dalle canzoni di Lucio.

"In attesa delle condizioni che ci consentiranno di realizzare le tante attivita' progettate e sospese per la situazione sanitaria - commenta Andrea Faccani, presidente di Fondazione Lucio Dalla - abbiamo dato vita ad un'iniziativa che consentisse a Lucio di essere comunque presente in tutta la Citta', suscitando nei bolognesi il ricordo delle tante volte in cui lo hanno incontrato a passeggio o fermo ad osservare e magari ad immaginare una canzone che avrebbe raccontato le loro vite".

Bologna Welcome lancera' sui social l'invito a partecipare al compleanno condividendo il proprio augurio Instagram e per i tre piu' originali questa sara' la chiave che aprira' le porte della casa di Lucio Dalla quando le visite guidate potranno finalmente riprendere. La call e' aperta dal 23 al 28 febbraio con l'invito a registrare una storia Instagram di massimo 15 secondi in formato verticale con gli auguri di compleanno #Lucio Dalla, cantati, recitati, mimati… taggando @Bolognawelcome e utilizzando l'hashtag #augurilucio per partecipare al contest che vede in premio tre ingressi "da Lucio". Inoltre, il 4 marzo sara' pubblicato un documentario dal titolo 'Lucio Dalla e Massimo Osti.

Imprendibili', realizzato dalla Fondazione Lucio Dalla insieme a C.P. Company e dedicato all'amicizia tra il cantante e il fondatore della casa di moda C.P. Company. Infine, sempre il 4 marzo, prendera' il via 'Back to Futura', ciclo di incontri dedicati ai giovani talenti della musica italiana.

