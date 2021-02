Covid-19: cresce la paura della variante inglese Il ministro Speranza oggi alla Camera per le nuove misure di contrasto alla pandemia

Oltre il 30% della diffusione del Covid-19 in Italia è dovuta dalle varianti, in particolare di quella inglese dove, a metà marzo, sarà predominante in tutto il Paese. Così hanno spiegato gli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità e del Cts al premier Draghi.

L'allarme è alto, in particolare, nella provincia di Brescia, dove si teme una terza ondata del virus. Crescono le zone rosse in diversi territori mentre nelle ultime 24 ore si registrano altri 356 morti, ben 82 in più di lunedì, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva aumentano di 28.

Nella serata di ieri, Mario Draghi ha riunito ministri ed esperti. Oggi Speranza farà comunicazioni in aula alla Camera sulle nuove misure per il contrasto della pandemia. Si mira a definire il nuovo provvedimento cercando un punto di caduta non facile tra le diverse posizioni dei partiti che sostengono Draghi. Tenendo sempre presente l'andamento della pandemia ed il parere degli esperti.

Intanto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto recante "ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" che è stato varato dal Consiglio dei ministri. Lo si è appreso dal Quirinale.