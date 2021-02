Covid, Molise in ginocchio: «Chiediamo aiuto esercito» Boom di casi: servono almeno dieci posti letto in terapia intensiva

Il presidente della Regione Molise Donato Toma chiedera' al ministero della Difesa l'intervento dell'Esercito per l'attivazione in emergenza di almeno dieci posti letto di terapia intensiva Covid presso vari ospedali. E' quanto previsto nella mozione presentata dai consiglieri regionali di minoranza del Pd, Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla, approvata dall'Assemblea a maggioranza. "Una scelta forte e urgente - ha commentato la capogruppo Fanelli - perche', oltre alle strutture mobili che si stanno montando in Basso Molise, moduli senza Rianimazione, ci vengano in soccorso con mezzi e personale".