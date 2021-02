"Stasera tutto è possibile": la sorpresa è Anna Capasso L’artista partenopea ha partecipato al gioco della "Stanza inclinata"

L’attrice e cantante Anna Capasso è stata l’ospite a sorpresa nell’ultimo gioco (“La stanza inclinata”) della puntata di “Stasera tutto è possibile” andata in onda martedì 23 febbraio 2021 su Raidue, dal titolo “Mondo animale”. Per l’occasione l’artista partenopea è stata presentata dal conduttore Stefano De Martino in veste di “vocal coach” partecipando a “La stanza inclinata” con Francesco Paolantoni (nelle vesti di un manager musicale), Gianluca Fubelli (il barboncino) e Biagio Izzo (il pappagallo): ricordiamo che, con lo stesso Biagio Izzo, Anna Capasso ha già lavorato, in veste di co-protagonista, nel film “Gramigna”, candidato ai David di Donatello 2018.

«È stata una bella esperienza - ha dichiarato la cantante e attrice - mi sono molto divertita, tutti eccezionali». Durante la sua performance, l’artista, a cappella, ha interpretato alcuni versi del brano “Ba ba baciami piccina”, prontamente seguita, appunto, da Izzo, Paolantoni e Fubelli. «Ho ritrovato tanti colleghi a me cari, tra cui Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Barbara Foria, Clementino e Andrea Delogu, bravi tutti. Faccio i miei complimenti a Stefano De Martino perchè ha una conduzione veloce e spigliata, un vero mattatore. Spero di poter lavorare in futuro con questo splendido gruppo, con i bravi autori, il regista Sergio Colabona e la produzione Endemol Shine».