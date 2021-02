Arcuri: «Bene sui vaccini: ne facciamo 100mila al giorno» Il commissario: «Incremento giornaliero»

"La campagna di vaccinazione contro l'epidemia Covid sta registrando un confortante incremento. Da lunedì 22 febbraio sono state effettuate in media oltre 100mila somministrazioni al giorno e ieri, mercoledì 24 febbraio, è stato raggiunto il picco di 102.433 dosi". Lo si legge in una nota dell'ufficio stampa del Commissario Straordinario per l'Emergenza Covid, Domenico Arcuri