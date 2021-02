Covid, Ronzulli: subito risarcimento a turismo invernale "Necessario aiutare i tanti imprenditori"

"Questa mattina ho incontrato alcuni imprenditori che operano nel settore del turismo invernale, tra i piu' colpiti dalla pandemia. Sono disperati, perche' dopo aver speso centinaia di migliaia di euro per adeguarsi alle misure per contenere i contagi, l'intero comparto - che oltre agli impianti sciistici comprende anche il settore della ristorazione e quello alberghiero - si e' visto prorogare lo stop alla riapertura, oltretutto all'ultimo momento. Che si chiamino ristori o sostegni, adesso e' necessario aiutare i tanti imprenditori che devono ricevere subito i risarcimenti necessari a evitare di dover chiudere per sempre, anche alla luce delle nuove limitazioni annunciate fino a Pasqua che di fatto mettono definitivamente la parola fine a una stagione turistica mia partita". Cosi', in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, Licia Ronzulli.

Italpress