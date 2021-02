Azzolina: "Chiusura scuola è una scorciatoia" "Il M5S deve fare un salto in avanti di qualità sennò rischia di rimanere schiacciato"

"Come si puo' gestire studenti e pandemia? La Sanita' e' in mano alle Regioni e quando sara' finita la pandemia dovremo riflettere su riforma articolo V. Le scuole al loro interno sono sicure anche se non a rischio zero, e' stato fatto lavoro enorme. Avevo fatto tante proposte ma se a livello regionale non ci si organizza come si deve, e' facile trovare la scorciatoia e la scorciatoia e' chiudere la scuola come se no nfosse importante per il futuro dei nostri ragazzi. Adesso nelle zone rosse si fa marcia indietro rispetto a quello che si era deciso nel nostro Governo dove le scuole fino alle medie restavano aperte. Si puo' trovare la via di mezzo prima di chiudere tutto.

Perche' non diamo la mascherina FFP2 ai docenti o diminuiamo la percentuale in presenza degli studenti in zona rossa?". Lo ha detto Lucia Azzolina, ex ministro dell'Istruzione, a TgCom24.

"Ho un ottimo rapporto con i colleghi deputati e senatori e anche con i fuoriusciti, si e' un po' perso le grandi ricchezze che avevamo e questo aspetto va recuperato. Le espulsioni rappresentano una ferita e il M5s adesso ha l'occasione di crescere e diventare un po' adulto. I vestiti che ha sono troppo stretti, sono quelli di un bambino e spero che l'ex presidente del consiglio Giuseppe conte ci dia una mano. Il M5S deve fare un salto in avanti di qualita' senno' rischia di rimanere schiacciato". Aggiunge l'ex ministro dell'Istruzione.

(ITALPRESS).