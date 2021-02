Covid, screening nel Catanese: anche il sindaco fa i tamponi Nel comune di Militello Val di Catania nelle ultime 48 ore sono emersi 12 nuovi casi

C'e' anche il sindaco Giovanni Burtone tra i volontari impegnati negli screening anti-Covid a Militello Val di Catania. Il comune etneo venerdi' scorso era Covid-free, con zero contagi, ma nelle ultime 48 ore sono emersi 12 nuovi casi.

"Complessivamente sono stati effettuati 136 tamponi stamattina e 251 ieri", spiega Burtone, medico di professione, all'Italpress. Da inizio emergenza sono circa 3.500 i tamponi eseuguiti a Militello Val di Catania.

"Per ora il nuovo focolaio sembra contenuto, ma monitoriamo costantemente la situazione", sottolinea il sindaco, spiegando che la strategia del Comune e' quella di "eseguire continui screening", affiancando il lavoro dell'Usca "con i nostri volontari medici e infermieri".

"Proprio grazie agli screening siamo riusciti ad abbattere il dato dei contagiati, erano arrivati a circa 70 per un focolaio in una casa di riposo, ma poi siamo scesi a 0 venerdi' scorso", prosegue Burtone.

Un fronte importante della prevenzione e' quello scolastico, e proprio questa settimana, tra giovedi' e venerdi', "organizzeremo uno screening fuori da un istituto di scuola superiore, prima del rientro dei ragazzi in presenza", conclude il primo cittadino.

(ITALPRESS).