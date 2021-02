Covid. Sardegna, Nieddu "Zona bianca non è un liberi tutti" Le parole dell'assessore alla salute della Regione Sardegna

"La zona bianca non e' un liberi tutti. Ci saranno riaperture graduali e soprattutto controllate per quanto riguarda bar e ristoranti. Il coprifuoco sara' esteso alle 23.30, ma ripeto non e' un liberi tutti. Il piano prevede riaperture graduali, monitoreremo la situazione e valuteremo un nuovo piano la prossima settimana. Sappiamo che purtroppo la Sardegna ha avuto molti casi in passato, quindi facciamo sempre un appello ai sardi, che si sono comportati bene in questi mesi, al senso di responsabilita' e a non abbassare la guardia". Lo ha detto Mario Nieddu, assessore alla Salute della Regione Sardegna, a Rainews24.

(ITALPRESS).