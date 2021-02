Sanremo, Fiorello "Amadeus è bravo come una mamma" Amadeus "Potrebbe esserci una sorpresa dell'ultimo istante"

"Solo Amadeus ride alle mie battute, per non fare le stesse cose ogni anno, quest'anno non l'ho mai svegliato e importunato. E' stato lui che una sola volta e' venuto a bussarmi alle 11.30. Era in pigiama, un pigiamello di flanella con le ginocchia usate con il biscione dell'Inter. Mi aveva portato la melatonina e me l'ha messa in un bicchiere, me l'ha data, mi ha messo a letto, mi ha rimboccato le coperte, mi ha dato un bacino, e' bravissimo, e' una mamma". Lo ha detto Fiorello in un'intervista al TG1 in riferimento al Festival di Sanremo che inizierà il prossimo 2 marzo.

"Fiorello mi fa ridere e ne dira' tante di battute durante questo Festival. Il cast e' praticamente chiuso, ma la sorpresa dell'ultimo istante potrebbe anche esserci. Lady Gaga? No, no, non si puo' dire che poi ci credono". Ha aggiunto Amadeus.

Italpress