Cos’è veramente la strategia Seo Vediamo tre tipi di SEO su cui uno stratega SEO dovrebbe concentrarsi

Tutti parlano di Seo, o almeno la citano, in molti la chiedono, tuttavia, quando si tratta di sviluppare ed eseguire una solida strategia SEO per la propria azienda, creare contenuti per le parole chiave fornite dai propri clienti si scopre quanto non sia così facile e immediato come spesso si immagina.

La o il SEO?

Cominciamo dalle basi, questa è la domanda delle domande. Attenzione, è facile far confusione. Sono entrambe corrette.

La SEO, acronimo di short engineer optimization, che possiamo tradurre con ottimizzazione per i motori di ricerca, serve per migliorare la scansione, l'indicizzazione ed il posizionamento di un sito web.

Gli ottimizzatori per i motori di ricerca (SEO), invece, sono persone che ottimizzano i siti web per aiutarli a comparire più in alto sui motori di ricerca e ottenere più "traffico organico". In sostanza, un SEO è uno stratega dei contenuti altamente specializzato e aiuta un'azienda a scoprire opportunità per rispondere alle domande che le persone hanno sul settore tramite i motori di ricerca.

Nonostante l'acronimo, la SEO riguarda tanto le persone quanto i motori di ricerca stessi. In verità si tratta di capire cosa cercano le persone online, le risposte che trovano, le parole che utilizzano e il tipo di contenuti che usufruiscono. Conoscere le risposte a queste domande ti permetterà di metterti in contatto con le persone che stanno cercando online le soluzioni che offri.

E le sponsorizzate?

La pubblicità a pagamento, i social media e altre piattaforme online possono generare traffico verso i siti web, la maggior parte del traffico online è guidato dai motori di ricerca.

I risultati di ricerca organici sono indispensabili, appaiono più credibili per gli utenti più esperti, inoltre ricevono molti più clic rispetto agli annunci che sono invece pubblicati a pagamento.

Cos'è la strategia SEO?

La strategia SEO è il processo di organizzazione del contenuto di un sito web per argomento, che aiuta i motori di ricerca come Google a comprendere l'intento di un utente durante la ricerca. Ottimizzando una pagina web intorno agli argomenti, quindi alle parole chiave all'interno di quel dato argomento, puoi aumentare la tua visibilità sui motori di ricerca così da posizionarti bene.

Tre tipi di SEO da conoscere

Vediamo tre tipi di SEO su cui uno stratega SEO dovrebbe concentrarsi.

SEO in-page: questo SEO si concentra sul contenuto che è "sulla pagina" e su come ottimizzare quel contenuto per aumentare il posizionamento del sito web per parole chiave specifiche.

SEO off-page: questo SEO si concentra sui collegamenti che indirizzano al sito Web da altre parti di Internet. Il numero di "backlink" quei link che riconducono al tuo sito web ti aiutano a creare credibilità e autorevolezza così che un motore di ricerca ti valuti positivamente. Di conseguenza, il tuo sito web si posiziona più in alto.

SEO tecnico: questo SEO si concentra sull'architettura di un sito web, esaminando il backend di quel sito web per vedere come ogni pagina web è configurata "tecnicamente". Google si preoccupa tanto del codice di un sito web quanto del suo contenuto, rendendo questa specialità abbastanza importante per il posizionamento nei motori di ricerca di un sito web.

Tieni presente che non tutte le aziende possono ottimizzare il proprio sito web per la ricerca allo stesso modo, e quindi non tutti i SEO avranno lo stesso processo di ottimizzazione. È compito di un SEO esaminare il proprio settore, scoprire cosa è importante per il proprio pubblico e sviluppare una strategia SEO che metta i contenuti giusti di fronte a quel pubblico.

Come hai visto la Seo non è una passeggiata, bisogna leggere i dati, tenersi informati, adottare una strategia ricca di sfumature e che cambia nel tempo.

Rivolgiti a dei professionisti come la web agency salerno per trovare le risposte e l’aiuto che stavi cercando, ovvero WebFantasy.it.