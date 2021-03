Scuola, Italia Viva "Accelerare vaccinazioni personale" "Fondamentale è stabilire una volta per tutte dei criteri oggettivi e nazionali per le chiusure"

"Il ritmo con cui si sta procedendo alla vaccinazione dei personale scolastico e' troppo lento rispetto a quello necessario per avere la garanzia che le scuole italiane possano rimanere aperte". Lo dichiara Gabriele Toccafondi, capogruppo di Italia Viva in Commissione Cultura alla Camera.

"In base all'odierno aggiornamento sul numero di dosi somministrate, i vaccinati tra il personale scolastico risultano essere per ora solo 167.464. Vale a dire circa il 16% del milione di persone che lavorano nelle scuole italiane. Numeri del genere non sono sufficienti a mettere al riparo le nostre scuole rispetto al rischio di nuove chiusure. Occorre per questo imprimere un'accelerazione al ritmo delle vaccinazioni del personale scolastico. Altrettanto fondamentale e' stabilire una volta per tutte dei criteri oggettivi e nazionali per le chiusure in modo da superare il caos prodotto dalle decisioni 'arbitrarie' assunte prima da alcune regioni e, negli ultimi giorni, anche dai comuni", conclude.

(ITALPRESS).