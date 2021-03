Difesa, Pucciarelli: "Frecce Tricolori orgoglio italiano" 60°anniversario della costituzione delle Frecce Tricolori: gli auguri del Sottosegretario

“Sono trascorsi 60 anni da quel giorno ed oggi come allora le Frecce Tricolori rappresentano in tutto il mondo i valori, la tecnologia, la professionalità e la capacità di fare squadra della nostra Aeronautica Militare. Auguri a tutto il personale dell’Arma Azzurra!” – rende noto il Sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli, in occasione del 60° anniversario della costituzione delle Frecce Tricolori.

“In questi 60 anni la Pattuglia Acrobatica Nazionale ha esportato l’orgoglio italiano esibendosi in 48 paesi del mondo. Le Frecce Tricolori hanno mostrato il nostro amato Tricolore sui luoghi più belli ed in occasione degli eventi più significativi della storia del nostro Paese, evidenziando un’elevata professionalità che ben si

sposa con l’impiego di un’avanzata tecnologia. Ai Generali Enzo Vecciarelli e Alberto Rosso, al personale della Pattuglia Acrobatica Nazionale e a tutti gli uomini e le donne dell’Arma Azzurra va il nostro riconoscimento e la nostra ammirazione per la passione, la capacità, la competenza e la professionalità che da sempre contraddistinguono l’Aeronautica Militare.” – conclude Pucciarelli.