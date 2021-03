Zaki: altri 45 giorni di carcere. Lepore "Inaccettabile beffa" "Continueremo a chiederne il rilascio, a far sentire a Patrick che l'Italia è con lui"

"Un trattamento che appare sempre piu' inaccettabile e suona come una beffa, non solo per Patrick ma anche per i tanti cittadini italiani che, insieme alle istituzioni, ne stanno chiedendo con forza la scarcerazione. A partire da Bologna, citta' che lo ha 'adottato' e che insieme all'Universita' Alma Mater e Amnesty International e' impegnata per tenere viva l'attenzione e la speranza di rivederlo tornare a casa".

Cosi' l'assessore bolognese Matteo Lepore sul prolungamento della detenzione di Patrick Zaki di altri 45 giorni.

"Continueremo a chiederne il rilascio, a far sentire a Zaki che l'Italia e' con lui e si batte per lui. Moltiplicheremo le iniziative e chiederemo ancora piu' decisione al governo italiano nei rapporti con l'Egitto", conclude Lepore.

