Sanremo, la banda della Polizia per la prima volta al Festival I musicisti eseguiranno un medley costruito sulle melodie di Carlos Gardel e Astor Piazzolla

Per la prima volta la Banda musicale della Polizia di Stato si esibirà questa sera alla giornata inaugurale del 71° Festival di Sanremo. L’esibizione degli orchestrali della Polizia di Stato si inserisce nel quadro delle iniziative che celebreranno il 40^ anniversario della legge di Riforma dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza. Da oltre 90 anni la Banda musicale della Polizia di Stato consegue successi in Italia e all’estero. Nel 2015 il compianto Maestro Ennio Morricone premio oscar e insuperabile compositore cinematografico, definì il complesso musicale “Una vera e propria orchestra di fiati”. Questa sera sul palco di Sanremo il maestro Maurizio Billi dirigerà i musicisti della Polizia di Stato che eseguiranno un medley costruito sulle melodie dei brani Oblivion, Tango por una Cabeza e Libertango di Carlos Gardel e Astor Piazzolla. La performance musicale vuole essere un omaggio ai due compositori ed in particolare ad Astor Piazzolla nel centenario della sua nascita. Stefano Di Battista al sax e Olga Zakharova al violino si inseriranno negli incastri ritmici e armonici dell’orchestra. (Italpress)