Locatelli "Variante inglese più contagiosa su infanzia" "Non mostra resistenza a vaccino"

"La variante inglese ha maggior potere infettante sulla popolazione pediatrica, abbiamo delle evidenze chiare che nelle fasce di eta' comprese tra i 10 e i 19 anni vi e' un aumento del numero dei casi dei soggetti diagnosticati.

Ribadiamo che questo maggior potere infettante non si associa a patologia piu' grave, la percentuale di soggetti di eta' pediatrica che necessita di ricovero non differisce da quella dei primi mesi della pandemia". Lo ha detto il presidente del Consiglio superiore di Sanita', Franco Locatelli, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

"Sappiamo da tempo che la variante inglese non mostra resistenza all'effetto protettivo della vaccinazione con i vaccini disponibili, per la variante brasiliana credo vada sottolineato che vi sono segnalazioni di soggetti che si sono reinfettati ma non vi e' nessuna pubblicazione scientifica che abbia messo nero su bianco questa informazione. E' importante sottolineare che anche in presenza di eventuali reinfezioni non si dovrebbero connotare con forme di particolare gravita'". Ha aggiunto Franco Locatelli.

