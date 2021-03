Vaccino, Locatelli "Una sola dose per chi ha avuto il Covid" Lo ha detto il presidente del Consiglio superiore di Sanità in conferenza stampa a Palazzo Chigi

"Per quanto riguarda i soggetti che sono stati gia' infettati in passato domani verra' diffusa una circolare per la quale vi e' stato un parere formulato sia da Aifa che Css in cui per i soggetti gia' infettati ci sara' una sola dose, con la sola eccezione dei soggetti immunodepressi perche' per il principi di massima cautela si preferisce continuare sulle due somministrazioni". Lo ha detto il presidente del Consiglio superiore di Sanita', Franco Locatelli, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

