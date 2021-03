Gli agrumi contro i sintomi influenzali Dolci ricette per rafforzare le nostre difese immunitarie

Gli agrumi sono tra gli elementi più importanti per il nostro organismo in quanto ci aiutano a rafforzare le difese immunitarie. Arance, limoni, mandarini, mandarancio e clementine, ognuno ha il suo preferito, l’importante è portarne sempre in tavola la giusta quantità durante i mesi invernali, poiché sono gli alleati migliori contro i malanni stagionali. Tutti contengono molta acqua, con una percentuale tra l’80% e il 90%, ma anche acidi organici come l’acido citrico. Contengono buone quantità di minerali come il calcio, il potassio, il ferro e il magnesio senza contare le diverse vitamine. Ovviamente, quella più abbondante è la vitamina C, ma contengono anche vitamina PP (anche chiamata niacina), la vitamina A e alcune del gruppo B.

In sintesi, si tratta di veri e propri cibi per la salute, un concentrato di vitamine e minerali importantissimi per il corretto funzionamento del nostro corpo. In questo articolo scopriamo alcune ricette semplici e gustose da preparare con gli agrumi.

Biscotti all’arancia

I biscotti all’arancia sono il dolcetto perfetto per i pomeriggi più freddi, non solo perché grazie alla cottura in forno riempiono la casa di un odore dolcissimo, ma anche perché sono l’ideale da abbinare con qualche tisana calda.

Per 30 biscotti basteranno 100g di burro fuso, 100g di zucchero semolato, ½ bacca di vaniglia, la scorsa grattugiata di un’arancia, 1 uovo, 50 ml di succo d’arancia, 280 g di farina 00 e 1 cucchiaino di lievito per dolci. Il procedimento è quello standard utilizzato per la preparazione dei biscotti, per cui si inseriscono tutti gli ingredienti secchi in una ciotola e una volta mescolati si possono aggiungere quelli liquidi. Ci sono però due accorgimenti da prendere, il primo è quello di utilizzare arance non trattate, in quanto servirà la scorza grattugiata, il secondo è quello di rispettare il tempo di riposo in frigo di almeno 2 ore.

Plumcake alle clementine

Le ricette con le clementine non sono molto comuni, ecco perché gli amanti del frutto ameranno sicuramente questo dolce soffice e goloso, per altre ricette e curiosità su questo agrume si può consultare la pagina dedicata alle clementine di Fratelli Orsero. Per questa ricetta serviranno 300g di farina 00, 200g di zucchero semolato, 3 clementine intere, 3 uova fresche, 1 bustina di lievito, 1 cucchiaino di polvere d’arancia, 130 g di olio di semi di girasole e burro per imburrare lo stampo.

Per prima cosa bisogna unire le uova allo zucchero e sbattere il composto con la frusta fino ad ottenere un impasto denso e ben amalgamato, le 3 clementine vanno invece frullate intere con la buccia. Una volta terminato, i due composti si possono unire e amalgamare, per poi aggiungere i restanti ingredienti, preferendo sempre unire prima gli elementi secchi e in seguito quelli liquidi. Infornate a 180° per circa 50-55 minuti e il plumcake è pronto da servire in tavola.

Sorbetto al limone

Vediamo una ricetta adatta anche ai mesi estivi, ovvero il sorbetto. Per prepararlo basteranno pochi ingredienti: 130 g di succo di limone, 250 g di acqua, 170 g di zucchero, 30 g di limoncello e 30 g di albumi.

Iniziate montando gli albumi e aggiungendo e 30 g zucchero a pioggia, non appena il composto sarà diventato bianco sarà pronto e potrà essere messo da parte. Unite il succo di limone ai grammi rimanenti di zucchero, infine aggiungete il composto degli albumi e il limoncello.

Inserite il composto nella gelatiera e dopo circa 40 minuti raggiungerà la sua classica consistenza cremosa.