Sanremo, Maneskin"Vasco tifa per noi? Allora siamo consacrati" "Non ci poniamo limiti nella musica"

Il quartetto dei Maneskin nella serata delle cover ha presentato "Amandoti" dei Cccp assieme a Manuel Agnelli:

"E' stato bello - dice Victoria De Angelis - condividere questa esperienza, anche nell'arrangiare il brano. In una cover la cosa migliore e' dare un'impronta al brano. Siamo felici di questa esperienza".

Thomas Raggi anticipa i contenuti del nuovo album: "Sara' il racconto di quello che abbiamo vissuto negli ultimi anni, nel tour, quando riusciamo a cogliere vari momenti, durante il backstage. Tramite la presa diretta un suono piu' crudo, piu' impattante. Ci siamo divertiti molto alla composizione di questo album. Ci saranno belle sorprese"

Ethan Torchio aggiunge: "Questo grande progetto e' durato tanti anni, c'e' stata una crescita. Il disco e' con tutte le varie influenze che abbiamo avuto. Abbiamo aumentato una certa maturazione. Abbiamo registrato in un mulino, la cosa piu' bella in assoluto essendo un intero edificio nel piano terra c'era uno studio, in quelli piu' elevati i letti. Questo ci permetteva anche, se a qualcuno di notte venisse un'idea, un certo tipo di ispirazione, di scendere in studio, scrivere, in tempo reale, per noi ha fatto tanto la differenza. Noi nasciamo con il live, il fatto di scrivere l'album come live". Damiano David approfondisce:

"Abbiamo fatto un contrasto tra il teatro e l'ira. Non e' una rabbia distruttiva, ma costruttiva, catartica, che spinge alla rivoluzione. Intanto abbiamo due date live: il 14 dicembre a Roma al Palazzetto dello sport, il 18 dicembre a Milano al Forum. Sono i nostri primi "palazzetti". X Factor e Sanremo sono due palchi molto diversi e simili, il primo e' piu' talent, il secondo e' piu' festival".

Victoria spiega come e' nato il videoclip: "Un'idea di noi quattro, vedendo ispirazioni, abbiamo registrato tutti in pellicola, e' stato molto figo, siamo contenti del risultato, a livello estetico". Damiano precisa: "Abbiamo voluto portare il live anche nel video".

Vasco Rossi ha dichiarato di tifare per i Maneskin, Damiano e' entusiasta: "Se Vasco tifa per noi siamo consacrati come band rock. Siamo venuti qui facendoci ben poche aspettative, abbiamo portato un brano fuori del contesto. Abbiamo fatto numeri di streaming molto importanti, non era pronosticabile".

Sul palco dell'Ariston i Maneskin stanno portando il brano "Zitti e buoni": "Non ci poniamo limiti nella musica".

Sul rapporto con Manuel Agnelli, Victoria racconta: Anche quando siamo usciti da X Factor abbiamo sempre continuato ad avere un buon rapporto con lui. L'abbiamo incontrato in treno sei mesi fa, gli abbiamo fatto ascoltare l'album. C'e' tanta amicizia".

"Spenti i riflettori - dice Damiano - accendiamo in sala, scriviamo la nostra musica. Non ci sentiamo ne' incompresi ne' grandi geni che non verranno mai capiti. Siamo musicisti, cerchiamo di essere soddisfatti di quello che facciamo".

(ITALPRESS)