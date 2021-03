L'Italia supera quota 100mila morti covid Altri 13.902 contagi, con 318 nuovi decessi

Sono 13.902 i nuovi contagiati da Covid-19, quasi 7mila in meno rispetto a ieri con 184mila tamponi (-87mila). Sono i dati del bollettino odierno del ministero della Salute che registra anche 318 decessi per un totale che ha superato quota 100mila (100.113). Stabile il tasso di positivita' al 7,5% (-0,1 punti percentuali). In Emilia Romagna sono stati rilevati 2.987 casi, in Lombardia 2.301 e in Campania 1.644. Sono 472.533 gli attualmente positivi (-329) con una ripresa sostenuta dei ricoveri sia nei reparti ordinari (21.831, +687) che in terapia intensiva (2.700, +95). Restano in isolamento domiciliare 448.002 pazienti (circa mille in meno rispetto a ieri) mentre sono 13.893 le persone guarite o dimesse