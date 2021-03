Domanda Graduatorie ATA 2021, la bozza è Online, ultime novità A breve la pubblicazione del Bando di Concorso ATA 2021 per l'aggiornamento delle Graduatorie

C'è grande attesa per la pubblicazione del Bando di Concorso ATA 2021 per l'aggiornamento e inserimento nelle Graduatorie di 3 Fascia, per il precedente bando sono pervenute circa 1,5 milioni di domande, in questo caso complice anche il difficile momento che attraversa il mondo del lavoro si attendono 2 milioni di domande, al momento il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato la Bozza del Bando a cui seguirà la pubblicazione ufficiale del Bando in Gazzetta Ufficiale, in questo articolo vediamo quali sono le ultime novità e tutte le informazioni per poter aderire al suddetto Bando.

Concorso ATA 2021 Graduatorie 3 Fascia, Info Generali

Il concorso del Personale ATA per la 3 fascia è una selezione pubblica che si svolge per soli titoli (non sono previste prove d’esame) il bando consente di essere inseriti nellegraduatorie del personale ATA terza fascia al fine di lavorare come supplenti, infatti è possibile solo ottenere incarichi con contratto di lavoro a tempo determinato, i contratti possono avere una durata variabile fino ad un massimo di 1 anno scolastico.

Come abbiamo anticipato il Ministero dell'Istruzione qualche settimana fa ha provveduto alla pubblicazione della Bozza del Bando ATA 2021 che è stata oggetto di verifica anche da parte del CSPI che ha dato parere positivo aggiungendo e suggerendo alcune modifiche da apportare alla Bozza prima che venga convertita in Bando Ufficiale.

Per quanto riguarda la data di pubblicazione in Gazzetta era attesa per fine gennaio 2021 ma il tutto è slittato a causa di problemi di carattere tecnico e pratico, al momento la pubblicazione è attesa per i prossimi mesi anche perché la pubblicazione delle Graduatorie definitive è fissata per il mese di Agosto 2021 al fine di consentire le assunzioni per l'inizio del prossimo anno scolastico 2021-2022 come segnala il sito ilconcorsoscuola.it

Le nuove graduatorie ata andranno a sostituire quelle attualmente in vigore e saranno valide per il triennio scolastico 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024.

Graduatorie Personale ATA 2021 i Titoli di Accesso

Come abbiamo specificato il Bando di Concorso ATA 2021 per l'aggiornamento e l'inserimento in 3 Fascia si svolge solo per titoli, i candidati non dovranno superare nessuna prova d'esame, per potervi accedere è necessario possedere solo il titolo relativo alla figura professionale di proprio interesse, vediamo di seguito quali sono i titoli di accesso per le singole figure professionali relative al Personale ATA:

- Collaboratore Scolastico (Bidello): diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati o diplomi di qualifica professionale di durata triennale rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.

- Assistente Amministrativo: diploma di maturità.

- Assistente Tecnico: diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale.

- Cuoco: diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina.

- Infermiere: laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla normativa vigente per esercitare la professione di infermiere.

- Guardarobiere: diploma di qualifica professionale di operatore della moda.

- Addetto alle aziende agrarie: diploma di qualifica professionale di operatore agrituristico, operatore agro-industriale o operatore agro-ambientale.

Ci sono tuttavia dei casi particolari in cui è possibile inserirsi nelle Graduatorie ATA anche non possedendo i titoli che abbiamo appena visto, i casi in oggetto sono 2 e si verificano quando:

1. il candidato è già incluso nelle graduatorie permanenti (24 mesi) o in alternativa negli elenchi ad esaurimento (Decreto Ministeriale 35 del 2004) o nelle graduatorie d’istituto del profilo per cui richiede l’iscrizione;

2. il candidato ha prestato servizio per almeno 30 giorni presso scuole statali o convitti nel ruolo per cui richiede l’iscrizione.

Titoli di Preferenza Graduatorie ATA 3 Fascia

Oltre ai titoli di accesso che abbiamo appena illustrato ci sono anche altri titoli che sono definiti di "Preferenza" si tratta di titoli che i candidati possono presentare e che permettono a quest'ultimo di avere la precedenza, a parità di punteggio, su di un altro candidato che non li possiede.

I titoli di preferenza andranno inseriti nel momento in cui si presenta la domanda di inserimento nelle Graduatorie insieme al Titolo di Accesso per il profilo professionale, di seguito vediamo quali sono i titoli secondo le indicazioni contenute nella bozza del bando 2021:

- insigniti di medaglia al valor militare;

- mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;

- mutilati e invalidi per fatto di guerra;

- mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico o privato;

- orfani di guerra;

- orfani di caduti per fatto di guerra;

- orfani di caduti per servizio nel settore pubblico o privato;

- feriti in combattimento;

- insigniti di croce in guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra o capi di famiglia numerosa;

- figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;

- figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra;

- figli di mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico o privato;

- genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati di caduti in guerra;

- genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati di caduti per fatto di guerra;

- genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;

- coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;

- coloro che hanno prestato servizio senza demerito a qualunque titolo per non meno di un anno alle dipendenze del MIUR;

- invalidi e mutilati civili;

- militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

Come presentare domanda Concorso ATA 2021

Una delle novità del bando 2021 è proprio l'invio delle domande per l'immissione in Graduatoria, mentre per il precedente bando il candidato doveva scaricare, stampare, compilare ed inviare il modello a mezzo raccomandata, quest'anno la procedura sarà completamente telematica utilizzando l'apposita piattaforma Ministeriale Istanze Online già ampiamente utilizzata per i Concorsi Scuola dei Docenti.

Per chi non fosse già registrato alla piattaforma è necessario avere i seguenti documenti e requisiti:

- essere in possesso di un’utenza valida per l’accesso al servizio Istanze on line (con username e password)

- aver effettuato la procedura di abilitazione

- codice fiscale del candidato

- documento di riconoscimento valido, per esempio: carta d’identità, patente di guida, passaporto

Per poter inviare la domanda il candidato dovrà quindi essere registrato alla piattaforma e compilare uno dei 4 Modelli messi a disposizione dal Ministero che sono il Modello D1, Modello D2, Modello D3 e il Modello D4, i modelli non vanno compilati tutti ma a seconda delle esigenze del candidato che saranno indicate con la pubblicazione del Bando in Gazzetta Ufficiale.