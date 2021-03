Gianfranco Coppola è il nuovo presidente dell'USSI Incarico storico per il giornalista della RAI: è il primo campano a ricoprire il ruolo

Gianfranco Coppola è il nuovo presidente dell'USSI, l'Unione Stampa Sportiva Italiana. Caporedattore del TG3 Campania, 59 anni, volto noto di trasmissioni televisive e radiofoniche; voce della Salernitana nei primi anni 2000 e attuale seconda voce di Napoli in “Tutto il calcio minuto per minuto”; collaboratore del “Roma”, Coppola è il primo campano ad essere eletto alla guida dell'USSI. Nel congresso elettivo, tenutosi a Roma, ha ottenuto 50 preferenze battendo Franco Morabito, che si è fermato a quota 33 voti. Coppola succede a Luigi Ferrajolo, che per 14 anni ha guidato il gruppo di specializzazione dei giornalisti sportivi italiani. Coppola fa parte dell'USSI dal 1995, era il vice presidente uscente.

Il Sindacato Unitario Giornalisti della Campania esprime soddisfazione: “Coppola, collega della RAI di Napoli, è il primo campano che guida il gruppo di specializzazione della FNSI. Siamo certi che la sua esperienza e la sua competenza daranno impulso al lavoro dei giornalisti sportivi, che in questo momento hanno bisogno di una guida solida per affrontare, insieme con il sindacato, le sfide importanti che attendono il settore. A Coppola gli auguri di buon lavoro del segretario Claudio Silvestri e di tutto il direttivo del SUGC”.