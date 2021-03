Look casual chic: consigli di stile e cosa indossare Il look casual chic figura senza ombra di dubbio nella lista delle soluzioni più accattivanti

Chiunque ami la moda sa bene che è necessario sperimentare. Il guardaroba può infatti diventare la porta d’ingresso per un universo ricco di alternative, e il look casual chic figura senza ombra di dubbio nella lista delle soluzioni più accattivanti in assoluto, per via della sua comodità e ricercatezza, adatto sia per una giornata di lavoro che per un aperitivo con le amiche. Vediamo insieme qualche suggerimento per ricreare questo stile.

Cosa indossare per un look casual chic

Ci sono due must-have che bisogna citare immediatamente: si tratta della t-shirt e della camicia bianca. Sono due pezzi davvero importanti per un look casual chic, per via della loro natura basic e perché possono combinarsi a meraviglia con tantissimi vestiti e accessori, in quanto neutri.

Anche la camicia di lino è una buonissima opzione per un look casual chic classico, e lo stesso discorso vale per un modello di scarpe come le ballerine. Inoltre, non potremmo non menzionare un altro capo indispensabile come i jeans a vita alta, perfetti da abbinare alla già citata camicia e ad un paio di slingback.

Altri elementi essenziali in questo contesto sono le classiche e sempre di moda polo a righe, i jeans cropped larghi e i sandali, insieme alle bluse in pizzo e alle sneakers in tela. Infine, in questa classifica di capi perfetti per un look casual chic ci sono i jeans aderenti neri, i sandali con il tacco, i pantaloni jogger e le giacchette in cotone.

Consigli di stile

Naturalmente, essendo il casual chic un look variegato e con mille opzioni disponibili, è importante costruire il proprio outfit scegliendo dei pezzi che possano stare bene insieme.

Un primo consiglio riguarda gli accessori, i veri protagonisti di questi outfit. La scelta di una borsa elegante o di un gioiello ricercato può sicuramente fare la differenza, soprattutto se si sceglie un abbigliamento morbido e comodo. Per quanto riguarda le borse, è preferibile indossare un modello di qualità ed elegante, in nero o mono colore, possibilmente una borsa a mano o una clutch, per poter valorizzare al meglio l’abbigliamento casual. Per questo è possibile abbinare ad una tuta jumpsuit una classica borsa Valentino, ad esempio, bellissima e adatta sia ai contesti informali, sia a quelli formali. L’importante è aggiungere un tocco “chic” sulla base “casual”, per poter raggiungere l’effetto desiderato.

Il primo consiglio è partire da una totale conoscenza delle proprie forme, per adattare gli abiti ad esse e non viceversa, anche per una questione di comfort e di sicurezza in sé stesse. Inoltre, si suggerisce di focalizzarsi sui pregi del proprio corpo e di cercare di dissimularne i difetti, ma il look casual chic da questo punto di vista offre molte opzioni.

Ci sono comunque altri consigli utili da seguire, per modellare questo look, come la possibilità di destrutturarlo e di variarlo con tocchi molto personali, adattandolo così alla propria idea di stile. Occorre come sempre essere abili nell’abbinamento dei colori, per evitare eccessi, e non dimenticarsi mai che il nero resta sempre il grande protagonista. Seguendo questi suggerimenti, è possibile creare un look casual chic alla moda ma molto personale.