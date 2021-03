Assicurazione danni casa: come tutelare il proprio immobile Conviene sempre controllare i massimali e le franchigie previste per ogni polizza

Tutelare la propria casa dovrebbe sempre essere una priorità ed è per questo motivo che conviene stipulare una polizza assicurativa. Ormai sempre più persone scelgono questa strada, consapevoli di quanto sia importante mettersi al riparo da eventi imprevisti che potrebbero rivelarsi costosissimi: un furto, un incendio, danni provocati a terzi e via dicendo. Al giorno d’oggi le assicurazioni sulla casa sono diverse ed il vero problema è riuscire a trovare la migliore per le proprie esigenze. Un aspetto che fa la differenza sono le coperture incluse nella polizza, che possono cambiare e se alcune di queste si rivelano poco utili, altre sono invece indispensabili.

Assicurazione casa: le coperture più consigliate

Vediamo dunque quali sono le coperture più consigliate, che conviene sempre includere nella propria assicurazione sulla casa.

# Responsabilità civile (RC)

La responsabilità civile è una copertura di base, che nella maggior parte dei casi è già compresa in qualsiasi pacchetto assicurativo sulla casa. Questa polizza copre i danni causati involontariamente a terzi dall’assicurato o da tutta la famiglia.

# Incendio

La copertura contro gli incendi è molto consigliata, poiché purtroppo questa è un’eventualità ancora piuttosto diffusa e se si verifica i danni sono spesso ingenti. Nella maggior parte dei casi sotto tale voce rientrano anche tutti i danni provocati da fulmini, scariche elettriche, scoppi e perdite di acqua.

# Furto

Altra copertura che conviene sempre includere nella propria assicurazione casa è quella contro il furto, che risarcisce nel caso in cui i ladri riuscissero ad entrare nell’abitazione causando danni o portando via oggetti di valore.

# Assistenza in caso di emergenze o danni

Le migliori assicurazioni, come la polizza casa Europ Assistance, offrono anche il servizio di assistenza garantita in caso di danni ed emergenze. Ciò significa che si può contare su di un artigiano qualificato pronto ad intervenire in caso di necessità di riparazioni in casa. Si tratta di una copertura ulteriore, considerata al giorno d’oggi molto utile perché consente di fare fronte a qualsiasi imprevisto in tempi rapidi.

Gli aspetti a cui prestare attenzione prima di stipulare un’assicurazione sulla casa

Stipulare un’assicurazione sulla casa oggi è senza dubbio consigliato, ma bisogna prestare sempre attenzione perché non tutte le polizze sono effettivamente convenienti ed affidabili. Prima di tutto, è importante verificare che l’azienda sia regolamentata e in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per operare nel pieno rispetto della legge.

Oltre a questo, conviene sempre controllare i massimali e le franchigie previste per ogni polizza. Nel primo caso, più alto è l’importo e maggiore sarà il livello di protezione, mentre nel secondo caso è importante verificare che gli importi non siano troppo elevati. La franchigia infatti si riferisce alla somma che rimane in carico al contraente della polizza: se dunque i danni non raggiungono la cifra significa che si è costretti a sostenerli personalmente.

Infine, vale sempre la pena leggere attentamente tutte le clausole previste dal contratto prima di firmare: anche se le assicurazioni più famose si possono considerare affidabili, è sempre meglio non rischiare ed essere consapevoli di quello che si sta accettando.